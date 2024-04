FISI-AOC: i risultati delle gare in Val Sarentino-Sarntal e Pampeago

Dominik Paris per la terza volta è campione italiano di Discesa. Dopo le vittorie del 2021 e 2022, il carabiniere della Val d’Ultimo ha trionfato anche sulla pista Schöneben in Val Sarentino-Sarntal con il tempo di 56”,43/100, in una gara con partenza abbassata a causa della nebbia e interrotta dopo i primi 74 partenti, ma comunque regolare per la classifica. Alle spalle di Paris due alpini del Centro Sportivo Esercito, il lecchese Nicolò Molteni e il valdostano di origini astigiane Guglielmo Bosca, staccati rispettivamente di 23/100 e di 44/100. Ad 8/100 dal podio invece il poliziotto valsusino Mattia Casse.