Reale Mutua Fenera Chieri ’76: domani a Novara per giocarsi l'accesso alla semifinale

Dentro o fuori. Si presenta così il derby fra Igor Gorgonzola Novara e Reale Mutua Fenera Chieri ’76 che andrà in scena domani, mercoledì 3 aprile , al PalaIgor di Novara con fischio d’inizio alle ore 20,30 e diretta in streaming su Rai Play . Si tratta della decisiva gara 3 della serie dei quarti dei Playoff Serie A1 Tigotà fra gaudenziane e chieresi. Per una delle due squadre la stagione 2023/2024 finirà lì; l’altra affronterà in semifinale Conegliano che intanto ha chiuso i conti con Roma in due partite.

Le due gare della serie fin qui giocate hanno visto venir meno il fattore campo. Mercoledì scorso le ragazze di Bregoli si sono imposte 2-3 a Novara, centrando il secondo successo consecutivo al PalaIgor dopo essersi già aggiudicate il quarto di finale della Coppa Italia Frecciarossa. Sabato al Pala Gianni Asti di Torino la formazione di Bernardi ha vinto 0-3 portando in parità la serie.

La posta in palio è importantissima su entrambi i fronti. Novara vuole confermare la sua presenza fra le prime quattro d’Italia nei play-off, da cui non manca dal 2016. Per Chieri, che da quattro stagioni raggiunge i quarti dei play-off, sarebbe la prima storica qualificazione alle semifinali.

«Le due gare che abbiamo giocato hanno mostrato un certo equilibrio fra le due formazioni – sottolinea il direttore sportivo chierese Max Gallo – Chi ha sfruttato meglio le situazioni che si sono presentate ha portato a casa la vittoria. Anche in gara 2 siamo stati in partita, nel primo set eravamo avanti 20-18, nel secondo non abbiamo sfruttato bene certe situazioni pagando anche un pizzico di sfortuna in alcune fasi. In gara 3 ci aspettiamo un’altra battaglia. Cercheremo di imporre il nostro gioco fin dall’inizio senza alcun timore, anche perché in queste gare abbiamo dimostrato di essere al livello di Novara».