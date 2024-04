Nuoto, Lucia Tassinario ed Elisa Ferrari in partenza per i Criteria: le atlete della ValleBelbo Sport in gara a Riccione

Lucia Tassinario si appresta a salire sui blocchi in cinque specialità: 50 stile libero, 100 stile libero, 100 dorso, 50 farfalla e 100 farfalla. Per Lucia, che sta continuando il consistente processo di crescita portato avanti, ad alti livelli, lungo tutta la stagione, si tratta del debutto nella categoria Cadette che, a differenza delle categorie inferiori, non è suddivisa per anno di nascita ma raggruppa due annate. Per la portacolori della ValleBelbo Sport, si prospetta un’edizione dei Criteria piuttosto stimolante: nelle graduatorie alla vigilia, occupa in tutte le specialità un posto in top-ten mentre proprio nei 50 farfalla parte dalla seconda posizione.