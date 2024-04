GRANTORINO: 7° Posto Al Prestigioso Trofeo Giovani Leggende Di Varese

La prima sfida di GRANTORINO è proprio contro i padroni di casa di Varese Academy (4° classificata). Una partita difficile fin dai primi possessi per i piemontesi (12-3 dopo 3’), frutto del dominio sotto le plance dei lunghi avversari. GRANTORINO si accende grazie a Barra che sigla la tripla da una parte e la stoppata dall’altra. Il quarto finisce 17-10 per Varese. Il secondo periodo si apre con la bomba di Gandolfo , protagonista assoluto della frazione con 10 punti. Battaglio lo imita ma a creare un nuovo break ci pensano ancora le due torri Seini-Ewanke (autori rispettivamente di 6 e 10 punti nel quarto). All’intervallo il tabellone dice 39-28 per Varese . In uscita dagli spogliatoi però i padroni di casa aumentano ancora la fisicità e - anche grazie a qualche palla persa di troppo dai ragazzi di coach Comazzi - scappano oltre i 20 punti di vantaggio. Finisce 76-58 .

Il giorno dopo sveglia presto e si scende in campo alle 09:30 contro i tedeschi dell’Urspring Basketball Academy per un venerdì all’insegna della vittoria. Bertaina, grande protagonista del match, sblocca l’incontro con un appoggio di mano sinistra. Ventigeno due volte dall’arco, un paio di canestri di Obase e la tripla di Bertaina valgono il primo break targato GRANTORINO, ma gli avversari riescono a limitare i danni e chiudono sul -5 la prima frazione. Secondo periodo in cui si segna di meno, i tedeschi provano ad aumentare la fisicità. I gialloblù però resistono e con Viele da tre punti e un facile appoggio di Bertaina, vanno all’intervallo avanti 35-28. Nel terzo quarto, GRANTORINO parte forte ma non capitalizza. I tedeschi con cinque canestri da 3 punti nel solo terzo periodo (3 realizzate da Nosek), riaprono totalmente l’incontro arrivando ad un solo possesso di distanza.

Ci pensa Tonon a sigillare il 47-52 di fine quarto. Gli ultimi dieci minuti di gioco si aprono con la tripla di Battaglio a cui risponde ancora Nosek (saranno 20 per lui alla fine). Obase e Bertaina fanno scappare i gialloblu sul +15 a 3’ dalla fine. Nel finale i tedeschi bravi a rosicchiare qualche punto e la partita finisce 65-74 per GRANTORINO.

La seconda partita di giornata vede i gialloblu affrontare l’Urania Milano. Avvio tutto milanese (8-14 dopo poco minuti) e inerzia targata Urania per tutto il quarto di gioco.

I primi minuti del secondo parziale sembrano inizialmente la fotocopia di quelli precedenti, poi però GRANTORINO si sblocca in attacco e trascinati da Ventigeno i gialloblù toccano anche il +8 a ridosso dell’intervallo. Al rientro in campo si parte dal +4 accumulato nei primi 20’.

GRANTORINO prova a scappare con Obase, Barra e Battaglio, ma Urania non molla e resta a contatto. A fine periodo è 61-56 per i gialloblù. Ventigeno inaugura il quarto quarto con una tripla. Poi Viele con una rubata, Bassan e Donnini al ferro sembrano poter dare la spallata decisiva al match. Ma Urania riesce ancora una volta a trovare la via del ferro e torna a -2. Ci pensa Milone, con canestro e fallo subito, a rimettere subito due possessi tra le squadre. Bertaina e Battaglio chiudono definitivamente l’incontro. Il finale dice 82-72 per GRANTORINO.

Con il 2° posto guadagnato nel girone, GRANTORINO si scontra con Bernareggio. Questa volta la partenza forte è targata GRANTORINO, ma i lombardi ci mettono poco a rientrare in scia e chiudono la prima frazione sul -1. Il secondo periodo si apre con un break di Bernareggio, che vola sul +8. La zona da una parte e un incontenibile Redaelli (saranno 20 per lui alla fine, 18 nel solo primo tempo) mettono in grande difficoltà i gialloblù. All’intervallo il tabellone dice 38-47 Bernareggio.

Nel terzo quarto i ragazzi di coach Comazzi ci provano, ma i lombardi trovano canestri al ferro e scappano sul +13. Nell’ultimo quarto GRANTORINO prova a riaprire la partita, tocca anche il -6 sul 71-77 a tre minuti dalla fine ma una tripla di Baroni spegne definitivamente i tentativi di rimonta dei gialloblù. Nel finale Bernareggio è brava a gestire e la partita termina 77-91.

L’ultima sfida in programma, contro Varese Basketball, è dunque quella per il 7° e 8° posto. Avvio in salita per i gialloblù, con i lombardi bravi a trovare subito canestri facili al ferro. Un paio di canestri di Obase (17 e 16 rimbalzi per lui alla fine) danno la scossa a GRANTORINO, ma il quarto si chiude 18-23. Il secondo periodo si apre con un paio di ottime difese, convertite poi in canestri in contropiede. Si va all’intervallo sul 41-37. Primi minuti di terzo periodo in cui si segna poco e si sbaglia tanto, da entrambe le parti. GRANTORINO riesce poi a trovare punti in contropiede e vola sul 47-39. A cavallo tra la fine del quarto e l’inizio dell’ultimo, Varese sale d’intensità e alza ritmo, fino a trovare il pareggio a quota 61 a pochi giri d’orologio dalla fine. Ci pensano Gandolfo, Milone e Barra a chiudere definitivamente l’incontro. Finisce 83-76.

LE TRE PARTITE DEL GIRONE

GRANTORINO vs VARESE ACADEMY: 58-76 Viele 2, Milone 10, Tonon, Obase 8, Bassan 2, Gandolfo 10, Ventigeno 1, Barra 16, Donnini 2, Bertaina 2, Lunardi 2, Battaglio 3.

URSPRING BASKETBALL ACADEMY vs GRANTORINO: 65-74 Viele 3, Milone 5, Tonon 6, Obase 15, Bassan, Gandolfo, Ventigeno 10, Barra 10, Donnini 2, Bertaina 16, Lunardi, Battaglio 7.

GRANTORINO vs URANIA MILANO: 82-72 Viele 1, Milone 8, Tonon Obase 8, Bassan 7, Gandolfo 9, Ventigeno 16, Barra 2, Donnini 6, Bertaina 12, Lunardi 1, Battaglio 12.

SEMIFINALE

GRANTORINO vs BERNAREGGIO: 77- 91 Viele 4, Milone 16, Tonon, Obase 7, Bassan 4, Gandolfo, Ventigeno 25, Barra 5, Donnini 4, Bertaina 7, Lunardi 1, Battaglio 6.

FINALE 7°/8°

GRANTORINO vs VARESE BASKETBALL: 83-76 Viele, Milone 15, Tonon, Obase 15, Bassan 7, Gandolfo 9, Ventigeno, Barra 11, Donnini, Bertaina 15, Lunardi 4, Battaglio 4.