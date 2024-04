Club76 colleziona successi al Torneo “Saranno Le Incredibili”

Aprile è iniziato con il botto per il Club76, che colleziona successi.

Si è conclusa, infatti, un'altra edizione da record del Torneo "Saranno Le Incredibili" - Trofeo Fiorentini, riservato alle categorie femminili Under 11 (rappresentate da diverse formazioni del Playasti, del Fenera Chieri e di Santena, come Club76) e Under 12 di volley.

Al prestigioso torneo U12 hanno preso parte 24 compagini di cui 5 club: Santena U12, Playasti 2013, GS Pino, Chieri U12 e Playasti U12.

In Under 12 la Playasti ha raggiunto il primo posto, battendo, in un derby tutto Club, il Fenera Chieri, in una combattutissima finale. Da segnalare anche la prestazione di Emma Ranieri (Fenera Chieri) premiata come miglior attacco ed Arianna Craciun (Playasti) come MVP del torneo.