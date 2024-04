Grande festa per la gara sociale dello Sci Club Sauze d’Oulx

Una tradizione, interrotta soltanto nel periodo pandemico, che come sempre si è trasformata in un vero e proprio giorno di festa per tutti. Infatti, per una volta senza badare troppo al cronometro, gli atleti di tutte le categorie e i loro genitori, che hanno voluto cimentarsi tra i pali, sono stati impegnati in una gara di gigante, secondo diverse modalità in base alla categoria di appartenenza, sulla pista dello stadio agonistico intitolato a Piero Gros.

E proprio il grande campione della Valanga Azzurra, per molti anni alla guida dello Sci Club Sauze d’Oulx e ora Presidente onorario, si è esibito in una sfilata in mezzo alle porte larghe, accompagnato da alcuni giovanissimi atleti, per celebrare insieme a tutti i presenti il 50esimo anniversario dalla conquista della Coppa del Mondo, che avvenne il 9 marzo 1974.

La gara ha fornito l’occasione per una passerella d’onore anche per Tomas Deambrogio, reduce dai recenti Campionati Italiani Aspiranti, dove ha conquistato ben 4 medaglie (argento in Discesa, bronzo in Combinata, Super-G e Gigante), oltre a un decimo posto nello Slalom. Risultati eccezionali, a corollario di una stagione entusiasmante, che ha visto Tomas addirittura esordire in Coppa Europa. La festa è poi proseguita in paese, di fronte alla sede dello Sci Club, con la cerimonia di premiazione, in cui è stato ancora protagonista Piero Gros, che ha premiato tutti i ragazzi, in compagnia della sfera di Cristallo in bella mostra.

«Questo trofeo rappresenta un sogno per tutti gli atleti che praticano il nostro sport – ha detto Gros ai ragazzi – e voglio dirvi che i sogni sono importanti nella vita. Perciò coltivate i vostri e non smettete mai di sognare».

«Oggi per noi è stata la festa più grande di tutte – ha aggiunto l’attuale Presidente Barbara Merlin – perché, oltre ad aver celebrato questo importante anniversario con Piero, che ringraziamo per essere stato con noi, abbiamo vissuto una giornata di grande aggregazione tra atleti, piccoli e grandi, allenatori e i genitori. Tutti insieme come una grande squadra, unita dalla passione per lo sci, che per sua natura è comunque uno sport individuale. Per noi una giornata così vale molto di più di tante altre. Vorrei, pertanto, ringraziare gli sponsor, gli allenatori e tutti coloro che hanno permesso la buona riuscita di questa manifestazione».