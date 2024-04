Cuneo Volley: cinque Fiöi nella Selezione Territoriale

Cinque Fiöi del Cuneo Volley convocati in Selezione Territoriale!

Ieri, martedì 2 aprile, al PalaPajetta di Biella si è svolta la 1^ Giornata del Trofeo dei Territori – Aequilibrium Cup 2024 e nella Selezione CUNEO-ASTI erano presenti anche 5 atleti Under 15 del settore giovanile biancoblù e il loro tecnico Enrico Garino, in qualità di Aiuto Selezionatore Territoriale. Sempre presente anche il nostro Sergio Robresco, in veste di Dirigente responsabile.