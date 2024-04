Terzo posto per l’U19 Eccellenza dell’Allianz Derthona Tortona al JIT di Lissone

L’U19 Eccellenza dell’Allianz Derthona Tortona prosegue nella sua collezione di risultati importanti in competizioni di prestigio. Dopo la vittoria del Girone A Nazionale del campionato che le vale una testa di serie alle Finali Nazionali di categoria di fine mese e il secondo posto assoluto alla Next Gen Cup di Legabasket, senza dimenticare la tranquilla salvezza ottenuta nel campionato senior di Serie B Interregionale dove è ancora in lizza per entrare nei playoff, è arrivata la salita sul podio nella 30^ edizione del Junior International Tournament di Lissone (MB). La squadra allenata da Luca Ansaloni ha chiuso al terzo posto con un bilancio di 4 vittorie e 1 sconfitta nella quattro giorni brianzola del JIT, la competizione internazionale che vedeva ai nastri di partenza 12 formazioni.

Tra le soddisfazioni dei Leoni aver vinto il proprio girone di qualificazione battendo gli americani campioni in carica di Team Ohio, sette volte vincitrice del torneo nelle sue tredici partecipazioni, e aver dato 26 punti di distacco nel girone delle semifinali 1°/8° posto ai croati del KK Zadar, poi battuti solo di 1 punto dal College Basketball Borgomanero nella finalissima. Accanto a questi successi le vittorie sui padroni di casa del Galvi Lissone e allo sprint sugli svedesi del Rig Mark nella finale per il 3° posto. A far mancare di un soffio l’approdo alla finalissima l’unica sconfitta contro la Pall. Varese nell’altra sfida del girone delle semifinali, gara disputata nemmeno dieci ore dopo l’impresa su Team Ohio e che, unita soprattutto al +44 dello Zadar sugli stessi varesini, ha condannato per classifica avulsa i bianconeri alla “finalina”, dove a fare la differenza con i loro canestri nel finale punto a punto sono stati Nicholas Errica e Stefano Conte, quest’ultimo top scorer di squadra nel torneo con 17.8 punti di media, seguito dai 15.3 di Andrija Josovic, e già protagonista nel successo contro gli americani con 26 punti e 30 di valutazione.

Finita l’avventura del JIT la squadra si rituffa in Serie B Interregionale con la trasferta di domenica sul campo dello Spezia Basket Club per la terzultima giornata del Play-In Silver. Il tutto in fremente attesa dell’inizio delle Finali Nazionali U19 Eccellenza in programma dal 29 aprile al 5 maggio a Chiusi e Chianciano Terme.