Country Cuneo: Importante riconoscimento per il torneo J30

Premiata dall’ITF l’organizzazione dell’ITF J30 del Country Club Cuneo per quanto concerne l’edizione 2023. L’organismo internazionale ha recentemente lanciato un programma di riconoscimento dei tornei in calendario che rispettano i parametri e rispondono a precisi criteri di valutazione. Il J30 andato in scena nello scorso agosto nel circolo piemontese ha rispettato tutti i requisiti amministrativi e operativi e ha riscontrato il parere favorevole anche dei giocatori partecipanti. «Per tale motivo – scrive l’ITF alla dirigenza del Country Club Cuneo e al direttore del torneo Alberto Maniscalco – è stato riconosciuto come uno dei nostri eventi leader nella categoria. Per l’edizione del 2024 ci sarà nel calendario pubblicato sul sito web dell’ITF una “stella di riconoscimento. E’ stato inoltre allegato un certificato personalizzato da esporre nella vostra bacheca in occasione della prossima rassegna».