Biella Rugby: domenica 7 aprile al via il Torneo dell’Orso

Dedicato alle categorie Under 8, 10 e 12, il torneo è intitolato alla memoria di Francesca ‘Ceta’ Scaramuzzi, presidente della società tra gli anni ’70 e ’80, personalità carismatica e centrale per la storia del Biella Rugby. Negli anni il torneo è diventato di diritto una delle manifestazioni più importanti in Italia. Al torneo parteciperanno diciassette squadre: Alessandria, Alba, As Milano, Cavaglià, Cernusco, Collegno, Cus Pavia, Gattico, Ivrea, La Torre, Pro Vercelli, Rivoli, Stade Valdotain, Varese, Verbania, Volvera, oltre ovviamente a Biella Rugby, per un totale di circa 720 atleti. I gironi di qualificazione inizieranno alle 9.30. Le finali sono previste dalle ore 14.30. Premiazioni alle ore 16.

Marco Porrino, responsabile settore sviluppo Brc e organizzatore del torneo: «Dire ‘diciassette edizioni’ mi fa venire i brividi, mi fa pensare ad una manifestazione che racchiude tanto di vecchio, ma che ad ogni edizione regala tanto di nuovo. È l’occasione per ritrovare vecchi amici, che da anni rinnovano l’iscrizione al torneo perché evidentemente ci sono stati bene, e allo stesso tempo è il pretesto per intessere nuove amicizie, tra club, tra bambini, e intrecciare esperienze diverse che spesso accrescono. Questo evento riserva sempre belle sensazioni. Rispetto agli anni passati, ammetto, c’è qualche numero in meno, ma è corretto dire che negli anni, i tornei nazionali si sono moltiplicati e quindi è ragionevole che le squadre si iscrivano tenendo conto anche della prossimità territoriale. Tra le categorie non compare l’Under 6, ma per i più piccoli presenti abbiamo previsto un insieme di attività propedeutiche al rugby. Giochi non competitivi, anche con la palla ovale, adatti all’età. Cosa aspettarci quindi dalla prossima domenica? Intanto il bel tempo, poi una grande e divertente baraonda».

Filippo Musso, presidente Biella Rugby: «Il Torneo dell’Orso è più di una semplice competizione sportiva, è un’opportunità per i più giovani di imparare le lezioni più preziose che lo sport può insegnare. La dedizione, il rispetto per gli avversari e il lavoro di squadra sono valori fondamentali, che vanno oltre il campo da gioco. Siamo fiduciosi che questa diciassettesima edizione del Torneo dell’Orso sarà per tutti i partecipanti un’esperienza indimenticabile, che porterà con sé ricordi destinati a durare per tutta la vita. Che il Torneo dell’Orso possa ispirare e motivare tutti noi a dare sempre il meglio di noi stessi, sia sul campo che nella vita di tutti i giorni».