FISI-AOC: i risultati delle gare in Val Senales, a Cortina e Artesina

IN VAL SENALES FEDERICA BRIGNONE DOMINA IL GIGANTE DEI CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI. MATILDE LORENZI 8ª, ELISA GRAZIANO 3ª ASPIRANTE

Mercoledì 3 aprile in Val Senales è iniziato l’ultimo round delle gare dei Campionati Italiani Assoluti di sci alpino. Come da pronostico, il Gigante femminile è stato letteralmente dominato da Federica Brignone, che per la quarta volta in carriera si è laureata campionessa italiana. La carabiniera valdostana ha realizzato il miglior crono in entrambe le manche sulla pista Lazaun, chiudendo con il tempo totale di 2’,00”,96/100. Una bella sorpresa, ma anche una conferma sul futuro, con il secondo posto della sua giovane conterranea e compagna di squadra nel Centro Sportivo Carabinieri, Giorgia Collomb, che è ancora Aspirante, che ha chiuso a 2”,40/100 dalla capitana azzurra. La medaglia di bronzo è andata alla friulana Lara Della Mea del Centro Sportivo Esercito, staccata di 3”,07/100, anche se in realtà terza nella classifica FIS è stata la svizzera Vanessa Kasper dell’Alpina Sankt Moritz, giunta a 3”,01/100.