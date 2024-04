Il Tam Tam espugna Rivarolo nella poule salvezza

Il Tam Tam in trasferta a Rivarolo gestisce la gara con lucidità e grande temperamento. Dopo un primo quarto di sostanziale equilibrio i torinesi prendono in mano le redini dell'incontro e conducono il match sino alla fine con grande attenzione. Da segnalare le prestazioni di Cibrario e Nebbiolo, ben supportati da Leone e Galliera, ma è il gruppo a distinguersi per atteggiamento e disponibilità mostrata in campo. Rotto il ghiaccio in trasferta anche nella poule salvezza, i tamburi affrontano SBA Asti tra le mura amiche del Pala Collegno, domenica 7 aprile alle ore 20.30. Gli astigiani, arrivano anch'essi dalla vittoria esterna contro Borgomanero.