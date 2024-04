Bertram Derthona: tutte le info per la trasferta a Trento

Secondo impegno consecutivo in trasferta per la Bertram Derthona, che sarà di scena sul campo della Dolomiti Energia Trentino nella partita in programma sabato 13 aprile alle ore 20 alla IL T Quotidiano Arena.

I tifosi della Bertram organizzano il pullman per seguire la squadra in questa importante trasferta: il servizio di trasporto andata-ritorno in giornata è gratuito al raggiungimento del numero minimo di 30 adesioni entro le ore 10 di mercoledì 10 aprile. La partenza del pullman è fissata alle ore 15.15 di sabato 13 aprile dal piazzale antistante il PalaCamagna, con ritrovo alle ore 15. Il costo del biglietto di ingresso al palazzetto di Trento è pari a 10 euro.