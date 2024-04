Il Bcc Derthona Basket al Pala Banco Desio contro Giussano

Andata in archivio la sosta per le festività pasquali la formazione di Cutugno si rituffa nel campionato che prevede la disputa della terzultima giornata di regular season e, nello specifico, la trasferta sul campo delle Foxes Giussano ; contrariamente a quanto calendarizzato a suo tempo la gara si giocherà, sempre sabato 6/4 , alle ore 15 (in luogo delle 20,30) e non più presso la palestra di via Moro ma nella più illustre cornice del Pala Banco Desio che abitualmente ospita anche le partite della Pallacanestro Cantù.

Gara che si presenta assai ostica per le giraffe che si troveranno alle prese con una compagine che ha ancora concrete possibilità di centrare l’obiettivo playoff e che quindi scenderà sul parquet seriamente determinata a conquistare i due punti che terrebbero ben viva la speranza di ottenere un risultato che costituirebbe il suggello di una stagione che, in ogni caso, è da considerare assolutamente positiva. Giussano ha affrontato quest’anno la A2 da matricola ma fin dall’inizio ha dimostrato di non avere timori reverenziali nè di accusare il salto di categoria, questo grazie anche alla presenza, in panchina, di una vera e propria leggenda del basket femminile quale è Aldo Corno; il tecnico di origini romane nel corso della stagione ha poi lasciato il posto di head coach al suo vice Aramini ma restando comunque parte integrante dello staff brianzolo che può sempre contare, quindi, sulla sua grandissima competenza ed esperienza.

Ovviamente non è solo questa la motivazione dell’eccellente campionato fin qui disputato dalle Volpi che possono contare su un gruppo costruito sapientemente in sede di mercato estivo, miscelando alcune delle protagoniste della promozione (Bonadeo, Colico, Foschini, Sorrentino e Germani, poi passata alla B di Broni) con nuovi innesti di sicura affidabilità ed esperienza. A partire dall’ex Carugate Diotti, in cabina di regia, per passare alla guardia Manzotti (con alle spalle diverse annate, anche in A1, tra Broni, Faenza, Selargius, Palermo, Orvieto) ed all’ala forte Niedzwiedzka (ex Faenza, tra le migliori marcatrici del girone) per finire con il centro ‘Micia’ Gatti che i tifosi castelnovesi conoscono benissimo e che ricordano ancora con grandissimo affetto per i tre campionati trascorsi con la canotta delle giraffe; in aggiunta sono arrivati in Brianza anche un paio di interessanti prospetti di scuola Ororosa (la play Lussignoli e l’ala Crippa) che hanno già saputo ritagliarsi spazi importanti. Lombarde che quindi sanno rendersi pericolose sia dal perimetro, disponendo di bocche da fuoco importanti nel tiro pesante, sia nel pitturato ma che non disdegnano anche di andare a cercare fortuna in penetrazione, grazie soprattutto alle incursioni di Bonadeo.

Autosped che quindi dovrà prestare parecchia attenzione nella propria metà campo, cercando di togliere, o almeno di limitare, alle Foxes le munizioni di cui possono disporre. Si sperava che la sosta permettesse il totale recupero delle giraffe che avevano lamentato, nelle ultime settimane, alcuni problemi fisici ed invece, nonostante il costante lavoro svolto in sinergia con lo staff medico, c’è ancora qualche atleta non al meglio e che di conseguenza potrebbe anche non essere disponibile per la sfida di sabato. Al netto delle eventuali assenze, e tenendo in debita considerazione la forza delle avversarie, le castelnovesi però hanno gli strumenti per poter uscire indenni dal Pala Banco Desio e conquistare due punti che sarebbero importantissimi nella lotta per conservare la prima posizione al termine della stagione regolare; ovviamente non sarà affatto semplice perchè le brianzole hanno dato già ampia dimostrazione di potersela giocare alla pari con tutte le big del girone e, ad esempio, solo un mesetto fa Costa Masnaga ha dovuto soffrire non poco per strappare i due punti.