Weekend ricco di appuntamenti in pista quello che attende i piloti del moto club Alfieri di Asti. I 'piccoli' saranno impegnati a Passirano (Brescia), in occasione di una tappa del Campionato italiano di mini enduro. In griglia di partenza con i colori del sodalizio astigiano ci saranno: Edoardo Marchisio (Cadetti), Marco Orsi (125 mini), Bartek Scarfiello (Senior).