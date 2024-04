La Reale Mutua Torino ’81 Iren a caccia dei play-off

Dopo una settimana di sosta ritorna la serie A2 maschile con la Reale Mutua Torino ’81 Iren che, per la diciottesima giornata di regular season, affronta il Lavagna 90 alla piscina Stadio Monumentale di Torino. All’andata i ragazzi di Simone Aversa si sono imposti sui liguri per 12-14. I gialloblù si trovano al quarto posto in classifica a pari punti con il Chiavari Nuoto e arrivano dall’ottimo successo esterno per 8-17 contro il Sori. I torinesi vorranno continuare a conquistare punti per assicurarsi un posto ai play-off. I ragazzi di Martini, invece, si trovano al settimo posto a quota venti punti e arrivano dalla vittoria per 8-13 contro il Carrara.