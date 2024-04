Igor Agil Volley: la serie B1 sfida Libellula Bra al PalaAgil

Di nuovo in campo dopo il turno di riposo per la Pasqua. Tutto pronto per la 21esima giornata del campionato di serie B1 per la Igor Agil Volley : al palaAgil alle 20.30 di domani , sabato 6 aprile, sfida contro Libellula Banca Bra ; un nuovo confronto importante e di alto livello per le Igorine.

«Siamo tutte molto cariche nonostante un po’ troppi infortuni nell’ultimo periodo, - dice il capitano Sofia Badalamenti - mi aspetto sicuramente una bella partita, carica di voglia di giocare e dimostrare per essere pronte al meglio per il finale di stagione».

Un finale di stagione in cui c'è anche l'Under 18: le Igorine giocheranno domenica 7 aprile alle 11 in casa la seconda sfida del percorso regionale contro Almese. «Vogliamo essere pronte soprattutto per quanto riguarda l'Under 18, iniziata nel migliore dei modi per quanto riguarda il cammino verso la final four regionale» chiude Badalamenti.