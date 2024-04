Tecnoengineering Moncalieri: sfida playout contro Carugate

La Tecnoengineering Moncalieri torna in campo domani sera al PalaEinaudi alle 20:30 contro Dimensione Bagno Carugate. Due punti in palio molto importanti tanto per una, quanto per l’altra. Una sola vittoria divide infatti le due squadre: Moncalieri 6 (13° in classifica), Carugate 8 (12°).