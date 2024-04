Collegno Basket: i Lions aspettano Serravalle

I Lions tornano in campo domani alle 21:00 al PalaCollegno contro Basket Club Serravalle . A tre giornate dal termine del girone di Playout Nord-Ovest, la classifica ci racconta una lotta serrata per i posti che contano, con le sole Campus Piemonte (4 punti) e Savigliano (6) ormai sempre più vicine alla retrocessione diretta.

Legnaia e Serravalle, invece, sono sostanzialmente in “vacanza” a quota 16, mentre 4 punti dividono 4 squadre nella corsa per il 3°, 4° e 5° posto. Da evitare assolutamente il 6° posto, che significherebbe secondo turno di playout contro una delle altre seste classificate delle 4 Conference che compongono il campionato di Serie B Interregionale.

Venendo alla partita di domani, Serravalle non si presenterà certamente all’arma bianca e proverà a vendicare la vittoria dei Lions dell’andata (72-63). In quell’occasione ben 6 ragazzi di coach Comazzi in doppia cifra, in quella che è stata una delle vittorie più di squadra e convincenti dell’intera stagione.

In difesa attenzione costante sotto canestro contro l’esperto Pavone (all’andata autore di una classifica doppia doppia con 13 punti) e Taverna che in stagione viaggia a quasi 16 punti di media. Sempre in doppia cifra anche Gay (12,7) e Razic (10,7).

Per i Lions è invece Tiagande il top scorer con quasi 20 punti di media, seguito da Mortarino (14,1), De Bartolomeo (14), Tarditi (12,4), Fracasso (10,4) e Borgialli (9,8).

In sostanza, come in parte testimoniano i numeri, due squadre votate all’attacco, alle transizioni e al tiro dalla lunga distanza. Tavola dunque apparecchiata per una partita divertente domani, nella speranza che i Lions abbiano “digerito” la sconfitta in volata rimediata a Castelfiorentino il 27 marzo scorso.



Gli altri appuntamenti del weekend

Campus Piemonte - Olimpia Legnaia

Oleggio Basket - Pall. Sestri

Savigliano - Castelfiorentino



CLASSIFICA

OLIMPIA LEGNAIA (*8) 16

SERRAVALLE (*8) 16

OLEGGIO BASKET (*8) 14

COLLEGNO BASKET (*8) 12

PALLACANESTRO SESTRI (*6) 10

CASTELFIORENTINO (*2) 10

SAVIGLIANO ASD (*6) 6

CAMPUS PIEMONTE (*2) 4

*Punteggio ereditato dalla prima fase