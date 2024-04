Novipiù Monferrato Basket: domenica arriva Udine

Nell'ottavo turno di Fase a Orologio di Serie A2 Old Wild West , la Novipiù Monferrato Basket riceve al PalaEnergica Paolo Ferraris di Casale Monferrato i friulani della Apu Old Wild West Udine . La gara si disputerà domenica 7 aprile alle ore 18 .

GLI AVVERSARI

La Apu è in grande spolvero, ha perso solamente il confronto con la corazzata Trapani in questa seconda fase ed è a 4 punti dalla capolista del Girone Rosso Forlì. Per questo finale di stagione la squadra allenata da coach Adriano Vertemati ha aggiunto al suo roster il centro americano Jalen Cannon, rimasto ai box nella prima parte di stagione a causa di un lungo infortunio. Nella ultime uscite è stato tenuto fuori per problemi fisici la guardia americana Clark, ed è probabile che la stessa situazione si riproponga domenica contro i monferrini. Diego Monaldi e Lorenzo Caroti sono i due playmaker che potrà alternare coach Vertemati. Vista l'assenza dell'americano Clark, lo spot di guardia potrà essere occupato inizialmente dal classe 2001 Gianmarco Arletti, rientrato questa stagione in Italia dopo l'esperienza oltreoceano. La posizione di ala piccola sarà occupata da Mirza Alibegovic o Iris Ikangi, mentre ampia scelta nel pacchetto lunghi con altri giocatori di grandissima esperienza come Raphael Gaspardo, Matteo Da Ros e uno tra Jalen Cannon, Quirino De Laurentiis e l'argentino Marco Delia sotto canestro. Chiude il roster il giovane Bejamin Marchiaro.

Ancora una volta la Novipiù, vista l'articolazione della Fase a Orologio, dovrà ricevere una squadra posizionata all'estremo opposto della classifica. Serve una prova d'orgoglio per i rossoblu nel terzultimo impegno di questa fase.

Stefano Cova (capo allenatore) – «Arriva Udine che è una delle migliori squadre del campionato e oltretutto ha appena aggiunto un giocatore importante come Cannon. Squadra completa capace aprire il campo con tutti i giocatori e trovare vantaggio dal pick and roll con i suoi esterni. Sono molto profondi e possono alternare diverse soluzioni difensive sul pick and roll. La chiave della partita sarà la difesa sul pick and roll ed il controllo dei rimbalzi. Non possiamo concedere extra possessi ad una squadra come Udine. Dovremmo essere bravi inoltre a gestire il ritmo e capire dove trovare i vantaggi a seconda del momento della partita. Ho chiesto ai ragazzi di combattere fino alla fine a prescindere, ed è quello che ci aspettiamo dalla partita di domenica, una partita dura dove proveremo a fare risultato contro una delle squadre più forte della serie A2».

INFO BIGLIETTERIA

Tutte le gare della Fase a Orologio sono comprese nell'abbonamento stagionale. È attiva la vendita online sul portale Ticketmaster.it. L’acquisto del titolo di accesso fisico sarà possibile presso il Monferrato Basket Store venerdì 17-19.30, sabato dalle 10 alle 13 e domenica 10-13 e dalle 16.00 fino all’inizio della gara.

MEDIA

La gara sarà trasmessa in diretta in streaming su LNP PASS e seguita con aggiornamenti in tempo reale sui canali social Monferrato Basket.