L'IVECO CUS Torino Rugby femminile in trasferta a Villorba

Queste le parole di Gaia Luoni: «Questa domenica saremo in trasferta a Villorba, dove il focus sarà sull’obiettivo che ci siamo fissate: battere la squadra di casa e classificarci per la finale di Coppa Conference che si terrà il 21 aprile a Firenze. Questo proposito nasce dalla partita giocata la scorsa domenica, in cui abbiamo dominato sulle avversarie fino alla fine, quando però una meta trasformata ci ha fatto sfuggire la vittoria di mano. Quello che vogliamo fare questa domenica è riportare le cose positive fatte in campo all’andata, come la mischia chiusa e il gioco al piede, e migliorare gli aspetti in cui siamo state carenti, ovvero certe situazioni di difesa e il contrattacco; questo per mettere in pratica performance individuali e di squadra convincenti che ci permettano di arrivare il 21 aprile a giocarci il primo posto che, visto il duro lavoro fatto fino ad ora, pensiamo di meritare».