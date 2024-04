La Reale Mutua Torino cerca riscatto con Rimini

La battuta d’arresto rimediata ad Orzinuovi ha lasciato parecchio amaro in bocca in casa della Reale Mutua Basket Torino , che però ora deve voltare pagina e riportare il proprio percorso sui giusti binari, per riprendere la corsa al secondo posto del Girone Verde nella volata finale di questa fase a orologio. La prima opportunità per riscattarsi arriva nel posticipo di lunedì sera , con i gialloblù che attenderanno sotto la mole la RivieraBanca Basket Rimini in un test di spessore contro una squadra che sta vivendo un periodo di ottima forma. Appuntamento al Pala Gianni Asti (Parco Ruffini, Torino) lunedì alle ore 20.00 .

«Ci attende una partita complicata contro una squadra di livello, che settimana dopo settimana ha mostrato un rendimento in costante crescita, fino ad esprimere oggi il valore per il quale era considerata inizialmente una delle squadre più accreditate per le posizioni nobili della classifica» afferma coach Franco Ciani in sede di presentazione del match. «Un roster che presenta un pacchetto guardie importante, oltre ad avere un giocatore come Justin Johnson che vanta un passato in Serie A. Tutto questo ci indica la dimensione del tipo di partita che ci aspetta e per la quale dovremo essere pronti. Noi ovviamente vogliamo rialzarci, dopo la battuta d'arresto rimediata ad Orzinuovi».

GLI AVVERSARI

Una delle squadre più in forma del momento, con sei vittorie su sette nella fase a orologio, la RivieraBanca Basket Rimini è una delle squadre che stanno tenendo il piede fisso sull’acceleratore per ottenere un buon piazzamento in vista della postseason: attualmente i romagnoli si trovano al sesto posto nel Girone Rosso, alle spalle di Trieste e con diverse squadre in scia nella corsa per i playoff (Piacenza, Cividale e Cento). Guidata in panchina da un coach esperto come Sandro Dell’Agnello, Rimini può contare su una coppia straniera particolarmente produttiva, con la guardia Derrick Marks – ex Reale Mutua – e il lungo Justin Johnson – tre stagioni in Serie A con Pistoia e Reggio Emilia - in grande spolvero in questa fase a orologio con 17.7 punti e 11.1 rimbalzi di media. Nel prepartita, coach Ciani ha evidenziato lo spessore del pacchetto di guardie della formazione romagnola: in cabina di regia c’è la staffetta tra due playmaker fisicamente simili come Andrea Tassinari e l’ex Agrigento Alessandro Grande, mentre in posizione di guardia, oltre all’ex Torino Marks, esce dalla panchina un giocatore esperto e con punti nelle mani come Giovanni Tomassini (10.7 punti di media nella fase a orologio). Insieme a Tassinari, Marks e Johnson, il quintetto titolare di coach Dell’Agnello si completa con l’ala piccola Simon Anumba, atleta duttile che produce 7 punti e 5 rimbalzi di media, e il lungo Alessandro Simioni (9.9 punti e 5.6 rimbalzi nella fase a orologio). Le rotazioni nel frontcourt comprendono anche un centro di esperienza come Francesco Pellegrino, l’ala Stefano Masciadri e il giovane Alessandro Scarponi.

NOTE E INJURY REPORT

Keondre Kennedy ha fatto importanti passi in avanti nel suo percorso di recupero dall'infortunio al polpaccio sinistro, che lo ha tenuto fermo nelle ultime 2 partite. Lo staff tecnico al momento non esclude un suo possibile impiego già per la partita di lunedì, anche se la decisione sulla sua disponibilità verrà presa all'ultimo momento e con la massima cautela. Lo staff medico sta gestendo anche i postumi di una contusione a una spalla di Niccolò De Vico, rimediata durante l’ultima partita contro Orzinuovi, che però non dovrebbe mettere a rischio la sua disponibilità per la sfida contro Rimini. La Reale Mutua ritrova l’ex gialloblù Derrick Marks, che ha vestito la maglia di Torino nella stagione 2019/20, interrotta dalla pandemia del COVID-19.

INFO BIGLIETTI

È attiva la “Easter Promo”: come regalo di Pasqua per i tifosi gialloblù, Basket Torino ha prorogato in via eccezionale la promozione dei biglietti a soli 10 euro nei settori gialli e blu, già attivata inizialmente in occasione della 100^ partita casalinga del 22 marzo contro Trieste. Non solo: per gli abbonati è attiva la promo “Porta un amico” (non usufruibile online), che consente di ricevere un biglietto omaggio mostrando la tessera dell’abbonamento in biglietteria, per poter vedere la partita in compagnia.

I biglietti sono disponibili in prevendita online su Vivaticket oppure al Decathlon Grugliasco oggi (sabato 6 aprile) dalle 15.00 alle 19.00. La biglietteria del Pala Gianni Asti aprirà lunedì sera (giorno della partita) dalle ore 18.15.

DIRETTA STREAMING

Partita visibile in diretta streaming su LNP Pass (su abbonamento), inoltre saranno forniti aggiornamenti in tempo reale sui canali social di Basket Torino.