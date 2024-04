Eurogymnica: al via la Final Six di Torino

SALE L’ATTESA PER LE GRANDI BIG DELLA GINNASTICA RITMICA Questa prima giornata di gare è stata interamente dedicata ai play off e play out di Serie B e C, che hanno visto trionfare la Evoluzione Danza Angri con 105,650 punti, seguita da Iris Firenze con il punteggio di 103,600 che hanno così conquistato la partecipazione nel campionato di serie B della prossima stagione agonistica. A seguire nella classifica di giornata, e quindi a gareggiare nel campionato di serie C nel 2025, sono invece Ariele Campi Bisenzio, Kines Catanzaro, Ginnastica Ritmica Padova, Ritmica 2000 Quartu S.Elena, Lo Zodiaco Ravenna e Azzurra Napoli. Le prime tre squadre classificate sono state premiate rispettivamente dal Vice Presidente Vicario della FGI, Valter Peroni, in rappresentanza del presidente federale, dalla DT della Squadra Nazionale, Emanuela Maccarani, e dal presidente del Comitato Organizzatore, Eurogymnica Torino, Luca Nurchi.

Ad inaugurare la kermesse, una cerimonia di apertura che ha coinvolto le ginnaste del vivaio dell’Eurogymnica Torino, tra cui anche le EGirls della squadra di serie A1: la società di casa, infatti, non gareggerà alla Final Six poichè si è qualificata al nono posto della classifica generale del campionato di regular season, assicurandosi però la salvezza nella massima serie per la prossima stagione agonistica.

Sale così l’attesa per le tante stelle della ritmica in pedana nella giornata di domani, che ha già fatto registrare il sold out delle prevendite e si preannuncia particolarmente emozionante.

A partire dalle ore 12, si disputeranno i play off di A2, durante i quali la terza, la quarta e la quinta classificata nella Regular Season, si giocheranno l’ultimo posto disponibile per salire in A1.

A partire dalle ore 14, invece, sarà la volta delle semifinali e finali di serie A1, in cui le sei squadre partecipanti si sfideranno in tre scontri diretti che decreteranno le tre finaliste che concorreranno all’assegnazione del titolo italiano. Nel girone A si affronteranno quindi le favoritissime, le campionesse in carica della Ginnastica Fabriano, trascinate dalla vice campionessa del mondo in carica, Sofia Raffaeli, e da Milena Baldassarri, accoppiate all’Armonia d’Abruzzo Chieti; l’Udinese sfiderà invece nel girone B la Forza e Coraggio Milano. Il girone C vedrà invece - una contro l'altra - la Raffaello Motto di Viareggio e la San Giorgio 79 Desio. Alle 16.45, le squadre vincitrici si affronteranno nella finalissima.

Ad arricchire e impreziosire una giornata che si preannuncia già indimenticabile e intensa, sarà la presenza della Squadra Nazionale Senior. Le Farfalle, guidate dalla Direttrice Tecnica Emanuela Maccarani, si esibiranno in apertura delle semifinali e delle finali di A1, portando sulla pedana del Pala Gianni Asti gli esercizi che le accompagneranno nella loro Road To Paris 2024.

La Final Six di A1 – sia le semifinali che la finalissima – e i play-off di A2 saranno trasmesse in diretta streaming sulla nuova OTT SportFace TV. La fruizione delle gare sarà totalmente gratuita, previa registrazione