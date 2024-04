Il Derthona sconfitto a Brescia nell’ultimo quarto

Primo quarto a basso punteggio a Brescia, per merito dell’intensità difensiva messa in campo dalle due formazioni: la Bertram lo conduce per larghi tratti e lo chiude avanti 13-14. Anche il secondo periodo è segnato dal grande equilibrio, dalla fisicità e dall’agonismo in campo: il Derthona chiude avanti all’intervallo (33-36) con la tripla di Ross.

Al rientro dagli spogliatoi l’incontro prosegue con lo stesso leitmotiv, fatto di equilibrio, intensità e mini parziali: la formazione allenata da De Raffaele guida per la quasi totalità della frazione, ma viene raggiunta a 50 in chiusura di quarto. In avvio di ultimo periodo, la Germani produce un’accelerazione che vale l’allungo (59-52) al 34’, a cui segue la reazione bianconera, che possesso dopo possesso accorcia il gap. Petrucelli e Christon riportano i padroni di casa a +7 (69-62) entrando negli ultimi due minuti. Il Derthona torna nuovamente a -4, ma Brescia mantiene la lucidità e vince 72-65.

Così coach Walter De Raffaele al termine della gara: «Da parte nostra c’è un po’ di rammarico perché il desiderio era arrivare nell’ultimo minuto punto a punto, ma abbiamo subìto uno strappo a tre minuti dal termine. Brescia ha meritato il successo aumentando il livello di fisicità nel finale, provocando delle palle perse da parte nostra e costringendoci a forzare alcuni buoni tiri. Credo inoltre che i rimbalzi offensivi siano stati decisivi. Rimane l’ottima prestazione fatta dalla squadra, che è riuscita a competere contro la squadra che meritatamente è prima in classifica da tempo. Per noi era importante limitare alcuni giocatori come Bilan, siamo riusciti a mettere granelli di sabbia negli ingranaggi di Brescia: abbiamo fatto una partita difensiva di altissimo livello, come loro, che hanno imposto il loro marchio di fabbrica. Quando si giocano queste partite, i dettagli fanno la differenza: per vincere qui serve fare una partita perfetta. Ci rimbocchiamo le maniche e cerchiamo di fare il massimo nelle quattro gare che rimangono».



Germani Brescia 72

Bertram Derthona 65

Parziali (13-14, 33-36, 50-50)

Tabellini:

Brescia: Christon 10, Gabriel 5, Bilan 4, Burnell 9, Massinburg 11, Tanfoglio ne, Della Valle 7, Petrucelli 8, Cournooh 8, Pollini ne, Akele 10, Porto ne. All. Magro

Derthona: Zerini, Ross 15, Dowe 14, Candi 4, Tavernell nei, Strautinš 6, Baldasso 10, Kamagate 10, Severini, Obasohan 4, Weems 2, Thomas. All. De Raffaele