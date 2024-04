Pallacanestro Chivasso: sconfitta preoccupante

La classifica nel girone salvezza della Pallacanestro Chivasso resta tristemente ferma a quota zero dopo la sconfitta subita sul campo di College Novara per 66-51. La situazione inizia a farsi preoccupante sul fronte chivassese, perché dopo tre giornate e due gare disputate (i biancoverdi riposarono il primo turno) i chivassesi non hanno saputo ancora vincere, rimanendo incagliati a fondo classifica e vedendo le avversarie allontanarsi pericolosamente. Al contrario Novara centra la sua terza vittoria consecutiva, guida la classifica e si conferma squadra completa, affamata, agguerrita, difficile da sconfiggere per ogni squadra in lotta per la salvezza.



Alla vigilia del match coach Giardino aveva chiesto ai suoi giocatori di lottare su ogni pallone, difendendo in pressione a tutto campo per cercare di recuperare palloni ed aumentare il numero dei possessi offensivi, limitare i rimbalzi offensivi avversari e concentrarsi sui tiratori come Giromini e Pagani. Piano partita svolto alla perfezione nei primi 10’ di gioco in cui Chivasso gioca ad alta intensità, induce gli avversari all’errore ed alla palla persa, attacca con ordine e collaborazioni vicino a canestro, trovando punti importanti da Vettori, Greppi e Villata per il 16-18 di fine primo quarto.