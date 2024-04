Il Bcc Derthona Basket si impone contro Giussano

Riparte con il piede giusto la formazione di Cutugno che torna con due punti meritati dalla temuta, alla vigilia, trasferta sul campo delle Foxes Giussano ; e la fa con grande autorità al termine di un match che ha avuto oggettivamente poca storia con le ospiti che hanno preso la testa fin dalla prima frazione per non lasciarla più. Magari la prova delle giraffe non sarà stata scintillante, in particolare nei primi 20′, ma è stata di grande solidità, specie nella propria metà campo, ed i soli 38 punti concessi alle padrone di casa ne sono la concreta testimonianza.

Si gioca nella cornice imponente del Pala Banco Desio ma nonostante i grandi spazi i tifosi delle giraffe riescono a far sentire, chiara e forte, la loro voce, sostenendo incessantemente le proprie giocatrici tanto che l’impressione è che si giochi tra le mura amiche. Assenze da ambo i lati alla palla a due con Giussano che deve rinunciare a Diotti e Lussignoli, a referto ma tenute precauzionalmente a riposo, mentre dall’altra parte il Bcc non ha Thiam, ferma per un problema fisico; coach di casa che si gioca in avvio il quintetto pesante con Bonadeo, Manzotti, Sorrentino, Niedwiedzka e Gatti mentre le castelnovesi schierano Attura, Melchiori, Marangoni, Cerino e Premasunac.

Partenza su ritmi alti con le due formazioni che trovano con buona continuità la via del canestro, dando la sensazione di un match che potrà stare in equilibrio; dal 7-6 esterno del 3′ però arriva un 9-0 per le ospiti che vale il +10 (16-6) e che costringe Aramini al time out. Mossa che porta qualche effetto perchè le giraffe resteranno a secco per parecchi minuti, anche se la difesa concede poco alle lombarde che riescono a risalire al massimo fino al -6 (10-16) prima della tripla, di tabella, di Espedale sul suono della sirena che timbra il 19-10 del 10′. Castelnovesi che pur senza essere brillantissime riescono sempre a tenere a distanza le avversarie, ritoccando a più riprese il proprio massimo vantaggio, toccando il +16 (16-32) prima del canestro di Bonadeo che fissa il punteggio, a metà gara, sul 32-18.

Dopo l’intervallo le giraffe tengono altissima l’intensità nella propria metà campo concedendo, nei primi 5′, solo due liberi alle brianzole, volando sul +20 (40-20) e mettendo una seria ipoteca sulla vittoria finale; anche perchè il margine tra le due compagini si allarga ancora e l’Autosped entra nei 10′ conclusivi con un +23 (52-29) assai tranquillizzante. Ultimo quarto che in effetti non ha più molto da dire con il Bcc che controlla senza problemi gli ultimi, blandi, tentativi di recupero delle padrone di casa che però con il passare dei minuti alzano progressivamente bandiera bianca, arrendendosi alla superiorità oggettiva delle castelnovesi.

Vittoria più agevole del previsto anche se, per onestà, va detto che le due assenze di Giussano, entrambe in cabina di regia, hanno finito probabilmente per pesare maggiormente rispetto a quella di Thiam; detto questo l’andamento della partita racconta di una squadra che nonostante qualche passaggio a vuoto in attacco, ha saputo far valere la propria maggiore caratura durante tutti i 40′, facendo sempre corsa di testa e non concedendo opportunità di recupero alle padrone di casa; eccellente soprattutto il lavoro fatto, in difesa, sulle temute tiratrici locali, cui è stato concesso davvero poco. Due punti che oltretutto permettono di tenere ancora a distanza la diretta inseguitrice e che potrebbero rivelarsi molto importanti ai fini dell’assegnazione della prima piazza al termine della regular season; contava vincere e successo, peraltro netto, è stato.