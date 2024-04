La Fulgor Basket cade all'overtime contro Montecatini

Primi due minuti densi di errori al tiro, poi Torgano sblocca la Fulgor e la sfida si accende. A mettere definitivamente in partita un pubblico già caldo e molto presente sugli spalti ci pensa Damir Hadzic, due triple consecutive per il primo vantaggio Paffoni sul 13 a10. Montecatini, però, risponde colpo su colpo e al primo mini intervallo è 21 a 18 per i termali.

Nel secondo quarto la Paffoni cresce, ma non sfrutta a pieno il passaggio a vuoto offensivo dei primi minuti della Gema, che inchiodata a quota 22 dopo il libero di Mazzantini resiste ai tentativi di allungo di Balanzoni e compagni. Fazioli e Baldassarre infuocano il Pala Cipir con due triple consecutive per il +6 rossoverde, ma Savoldelli spegne gli entusiasmi rispondendo con la stessa moneta. Alla pausa lunga la lotta è viva: 39 a 34 Paffoni.

Nel terzo quarto Marco Torgano sale in cattedra e la Paffoni risponde con la circolazione di palla all’aggressività difensiva della Gema: tre triple del tiratore in maglia numero 8 portano a tre possessi di vantaggio la Fulgor. Passoni mostra tutto il suo talento, Mazzantini la sua concretezza: Montecatini è di nuovo a -2 e coach Eliantonio chiama timeout. La sospensione ridà certezze alla Fulgor: Coltro si guadagna un paio di giri in lunetta superando la pressione fallosa degli esterni termali, mentre Hadzic firma la tripla del primo (e unico) vantaggio in doppia-cifra del match, sul 60-50 è lo staff tecnico di Montecatini a fermare la contesa. Passoni segna in uscita dai blocchi, Pirani da vicino e sulla palla persa a metà campo è ancora Passoni a punire i rossoverdi. La schiacciata del -3 precede l’errore da vicino di Solaroli e il successivo canestro di Pirani chiude il terzo periodo, riappaiano in un amen le squadre (60-59). Corgnati riporta in vantaggio Gema e solamente un canestro di Balanzoni sblocca la Fulgor fermando il 13-0 di break di Montecatini. Si procede punto a punto, Mazzantini segna un pesante canestro da oltre l’arco per il +4, ma il Pala Cipir spinge la Paffoni, che accorcia e pareggia con Kosic. Angelucci segna ancora da tre, ma Kosic è on fire e con l’ennesima tripla di Hadzic la Fulgor pareggia a quota 78. Recupero Paffoni, fallo conquistato da Balanzoni che a momenti si porta a casa il ferro del Pala Cipir e viaggio in lunetta dal peso specifico enorme: due su due del capitano e timeout Gema. La difesa della Paffoni si perde Passoni dopo il minuto e nell’altra metà campo la palla va a Kosic: palleggio, passo di separazione, la palla esce dalle mani e si appoggia sul ferro una, poi due e infine tre volte, sputando la conclusione del mancino sloveno e mandando le squadre al supplementare (80-80).

I 5’ di extratime vedono la Fulgor perdere subito Balanzoni per falli e andare all’inseguimento di una cinica Gema. Torgano segna la tripla che la riapre, a poco meno di 30’’ dalla fine sul -3. 0 su 2 in lunetta dopo il fallo sistematico da parte degli ospiti e 2 su 2, invece, per Kosic. Sulla rimessa la Paffoni raddoppia ma non riesce a spendere fallo, Montecatini muove la palla e lancia in contropiede Mastrangelo che segna il canestro del 90-87 finale.

Paffoni Fulgor Omegna 87

Gema Montecatini 90

Parziali (18-21, 21-13, 21-25, 20-21, 7-10)

Paffoni Fulgor Omegna: Zan Kosic 16 (5/7, 1/7), Damir Hadzic 15 (0/1, 5/7), Jacopo Balanzoni 15 (6/11, 0/0), Marco Torgano 15 (0/2, 5/7), Patrick Baldassare 9 (2/2, 1/2), Andrea Picarelli 7 (1/2, 0/5), Mattia Coltro 5 (1/1, 0/0), Filippo Fazioli 3 (0/0, 1/3), Manuele Solaroli 2 (1/2, 0/1), Daniel Trebeschi 0 (0/0, 0/0), Dimitrije Jokovic 0 (0/0, 0/0), Issa Fomba 0 (0/0, 0/0).

Gema Montecatini: Lorenzo Passoni 26 (4/7, 5/7), Nicola Mastrangelo 13 (1/4, 3/6), Nicola Savoldelli 10 (2/4, 2/6), Kirill Korsunov 9 (3/7, 1/1), Saverio Mazzantini 8 (2/2, 0/5), Matteo Corgnati 8 (3/4, 0/3), Marco Di Pizzo 7 (2/4, 0/0), Simone Angelucci 5 (1/4, 1/1), Federico Pirani4 (2/4, 0/0), Lorenzo Dell’anna 0 (0/0, 0/1).