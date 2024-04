Collegno Basket: vittoria di carattere contro Serravalle

Avvio decisamente equilibrato tra Lions e Serravalle. Il primo sussulto biancorosso inizia alla boa del quarto con un parziale di 11-2 firmato Fracasso. È lui il protagonista assoluto della prima frazione (e della partita), con canestri pesanti dalla lunga distanza e dal pitturato. Il massimo vantaggio arriva grazie al solito atletismo di Tiagande che “ruba” due punti a rimbalzo in attacco per il +9. Un paio di cattive gestioni da entrambe le parti e si va al primo mini intervallo sul risultato di 23-16 per i Lions.

Non un ottimo inizio di secondo quarto per Collegno che trova però i suoi primi punti con una super schiacciata di Tiagande, magistralmente assistito in transizione da De Bartolomeo per il momentaneo +5. Lo strapotere fisico e d’esperienza di Pavone mantiene a lungo in scia Serravalle, tra secondi possessi e punti da sotto. E’ 27-25 al primo timeout della frazione, con 4:30 da giocare sul cronometro. E i Lions ne escono nel migliore dei modi, ovvero con due triple in fila di capitan Tarditi che in un amen danno il +8 alla panchina di coach Comazzi. Poi un paio di minuti più votati alle difese che agli attacchi e l’unico modo per trovare il fondo della retina è un’invenzione in step back da tre punti di Gay per il -5 Serravalle. Poco dopo Tarditi trova splendidamente Fracasso che deve solo appoggiarla al vetro per rimettere due possessi abbondanti tra le due squadre. Si va all’intervallo centrale con due triple per parte: Fracasso e Ragazzini.

Serravalle parte forte grazie a un paio di lunghissimi possessi, frutto della continua presenza a rimbalzo. Resta a lungo a contatto, ma il solito Fracasso, con l'aiuto di Tarditi, ricaccia ben presto indietro gli ospiti. Con il 2/2 di Tiagande il tabellone dice 53-42 per Collegno con 5:40 da giocare. De Bartolomeo poco dopo trova un altro assist per Tarditi che appoggia indisturbato il +13. Gay trova la tripla del -10, ma 4 punti in fila di De Bartolomeo spengono subito l’entusiasmo della panchina di Serravalle.

Si entra nell’ultimo quarto sul 63-51 per i ragazzi di coach Comazzi. Milone in penetrazione e Lo Buono da sotto canestro firmano il +14, ma Serravalle rimane sempre e comunque in scia. E con qualche giocata di voglia e d’esperienza trova il -6 con meno di due minuti da giocare. Come già successo un paio di settimane fa, ci pensa De Bartolomeo a chiudere la partita con una tripla pesantissima e un canestro in penetrazione di mano destra. Dalla lunetta è l'Mvp Fracasso a formalizzare la vittoria Lions. Finisce 76-68. Prossimo impegno il 14 aprile sul parquet dell’Olimpia Legnaia.

Collegno Basket 76

Serravalle 68

Parziali (23-16, 17-17, 23-18, 13-17)

Collegno Basket: Fracasso 24, Tiagande 18, Tarditi 14, De Bartolomeo 11, Mortarino 5, Lo Buono 2, Milone 2, Framarin, Bollito ne, Bossola ne, Vignoli ne, Lunardi ne. All.re Comazzi. Ass. Roselli, Agnelli.

Serravalle: Gay 25, Pavone 13, Perez 12, Taverna 7, Ragazzini 7, Rossi 4, Avino, Tava, Corino ne, Razic ne, Repetto ne, Ruscigni ne. All.re Gatti. Ass. Barisone, Gagliardini.