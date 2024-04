FISI-AOC: i risultati delle gare in Val Senales, Pampeago, Pila e La Thuile

CAMPIONATI ITALIANI: LUCA DE ALIPRANDINI VINCE IL GIGANTE. LEONARDO RIGAMONTI SETTIMO DEI GIOVANI, PIETRO CASARTELLI PRIMO ASPIRANTE Ancora le Fiamme Gialle a segno nei Campionati Italiani Assoluti in Val Senales. L’ultimo titolo, quello del Gigante maschile, è stato vinto da Luca De Aliprandini. Il trentatreenne atleta trentino, già in testa a metà gara, ha chiuso con il tempo totale di 1’,27”,65/100, precedendo per 23/100 il livignasco Simon Talacci del Centro Sportivo Esercito e per 30/100 il finanziere gardenese Alex Vinatzer. La prova era valida anche per il Grand Prix Italia Dicoflor e il successo di tappa è andato al ventiquattrenne toscano Filippo Collini dell’Academy School Val di Luce, sedicesimo assoluto e undicesimo tra gli italiani, che ha preceduto il comasco Francesco Zucchini dell’Amateursportverein Prad Raiffeisen Werbering, primo tra i Giovani, con l’altoatesino Alberto Battisti del Centro Sportivo Esercito a completare il podio Senior del circuito. Per quanto riguarda gli atleti del Comitato FISI Alpi Occidentali, da segnalare il ventisettesimo posto del varazzino Carlo Cordone dello Sci Club Sansicario Cesana, il trentatreesimo del finanziere cesanese Leonardo Rigamonti, che è settimo dei Giovani, il trentanovesimo assoluto e tredicesimo tra i Giovani dell’altro cesanese Matteo Vottero del Sansicario Cesana, il quarantatreesimo assoluto e primo tra gli Aspiranti del torinese Pietro Casartelli dello Sci Club Sestriere, il cinquantaduesimo assoluto e quarto tra gli Aspiranti del pragelatese Lorenzo Cuzzupè dell’Equipe Pragelato.

La classifica del Gigante maschile dei Campionati Italiani Assoluti in Val Senales

Gigante Maschile



CAMPIONATI ITALIANI GIOVANI: LO SLALOM DI PAMPEAGO A BEATRICE SOLA.

MARIA SOLE ANTONINI QUINTA ASSOLUTA E PRIMA NEL GRAND PRIX ITALIA

Sabato 6 aprile ultima giornata dei Campionati Italiani Giovani femminili sulle nevi di Pampeago. Il titolo nazionale dello Slalom è andato alla ventunenne poliziotta trentina Beatrice Sola, che ha concluso le due manche nel tempo totale di 1’,25”,49/100, precedendo per 1/100 la romana Francesca Carolli del Centro Sportivo Esercito.

Sul terzo gradino del podio la poliziotta cortinese Ambra Pomarè, che era al comando dopo la prima manche e alla fine è rimasta attardata di soli 14/100. Bene in casa Comitato Alpi Occidentali la valsesiana Maria Sole Antonini dello Sci Club Sansicario Cesana quinta ad 1”,45/100 ma soprattutto prima nella tappa del Grand Prix Italia Dicoflor Giovani.

Bene anche la torinese Alessandra Banchi dello Sci Club Sansicario Cesana, decima. A supportare le atlete del Comitato Alpi Occidentali, insieme all’allenatore Alberto Platinetti, a Pampeago era presente anche il Consigliere Oriano Rigamonti, responsabile del settore sci alpino.

Tra le Aspiranti da annotare il quarto posto dell’astigiana Emma Bastita dello Sci Club Sestriere, venticinquesima assoluta. Questi gli altri piazzamenti delle atlete targate AOC: tredicesima la chierese Maria Toja dello Sci Club Lancia, quindicesima la carabiniera limonese Melissa Astegiano, ventunesima la sestrierina Matilde Lorenzi del Centro Sportivo Esercito, ventitreesima la cesanese Matilde Casse dell’Equipe Pragelato.

La classifica dello Slalom femminile dei Campionati Italiani Giovani a Pampeago

Slalom Femminile

NEL MEMORIAL FOSSON GIULIO PAOLO CAZZANIGA VINCE IL SECONDO SLALOM ALLIEVI. EMMA CASTAGNOLA SECONDA NEL GIGANTE RAGAZZI

Sabato 6 aprile seconda giornata intensa nel Memorial Fosson organizzato dallo Sci Club Aosta sulle nevi di Pila. Nel Gigante femminile della categoria Ragazzi ha vinto Alyssa Borroni dello Sci Club Crammont Mont Blanc con il tempo totale di 2’,09”,82/100 e con 5/100 di vantaggio su Emma Castagnola del Mondolé Ski Team.

Ottava piazza per Angelica Platinetti dello Sci Club Bielmonte Oasi Zegna e decima per Laura Fontana dello Sci Club Valchisone. Tommaso Zanardi dello Sci Club 18 di Cortina ha vinto la gara maschile in 1’,56”07/100, precedendo per 89/100 il gardenese Pascal Kostner dello Sci Club Gardena Raiffeisen. Al quinto posto Pietro Augusto Rosso del Golden Team Ceccarelli, all’ ottavo Pietro Magro dello Sci Club Liberi Tutti.

Due Slalom invece per gli Allievi. Nel primo femminile vittoria di Arianna Putzer dello Sci Club Gardena Raiffeisen con il tempo di 42”,10/100, con un vantaggio di 1”,04/100 su Alessandra Polotti del Bormio e di 1”,05/100 su Martina Mis del Sestriere. Nelle prime dieci anche Francesca Banchi del Sestriere, quinta. Nella gara 2 doppietta del Comitato Alpi Centrali, con Emma Bellini del Brixia prima in 45”,45/100 e Carolina Ferri dello Skiing seconda ad 1”,55/100. Terzo tempo a 2”,45/100 per Anita Sofia Rej dello Sci Club Sestriere e settimo posto per Linda Ottonello del Mondolé Ski Team. In campo maschile vittoria di Mattia Valente dello Sci Club Drusciè di Cortina nella gara 1 con il tempo di 45”,35/100 e con 3/100 di vantaggio su Mattia Contino dello Sci Club Aosta.

Al sesto e al settimo posto Matteo Beozzi ed Ettore Arturo Bussei Canone del Sestriere, al decimo Mattia Poggi del Mondolè Ski Team. Il milanese Giulio Paolo Cazzaniga dello Sci Club Valchisone ha vinto la gara 2 in 45”,53/100, con un vantaggio di 1”,76/100 su Riccardo Depetris Pollini del Domobianca. Al sesto posto Ettore Arturo Bussei Canone, al nono Patrik Kaarlo Ceri del Sauze d’Oulx. Nella classifica delle società dopo la seconda giornata è in testa lo Sci Club Gardena Raiffeisen con 9.451punti davanti al Crammont Mont Blanc con 9.027 e al Sestriere con 8.311.

Le classifiche del Memorial Fosson sono disponibili nel sito Internet



CRITERIUM NAZIONALE A LA THUILE: CARLO BERTAZZINI SFIORA IL PODIO NELLO SKICROSS DEI CUCCIOLI 2

Tanto divertimento sabato 6 aprile per gli oltre 500 giovanissimi sciatori nella prima giornata del Criterium Cuccioli a La Thuile, ma anche immenso lavoro da parte degli organizzatori che hanno dovuto far fronte alle alte temperature fin dalle prime ore della mattina. Una run unica per i Cuccioli 2 del 2012, impegnati nella gara di Skicross, mentre i Cuccioli 1 del 2013 hanno disputato uno Slalom, con inversione totale dei partenti nella seconda manche.

L’Alto Adige è stato protagonista nella gara di Skicross della categoria Cuccioli 2 femminile, con il successo di Julia Plunger dell’asc Kastelruth in 41”,27/100, con 5/100 di vantaggio su Mia Molling dell’Amateursportverein Jochtal. Al ventiquattresimo posto Giorgia Guglielmino dello Sci Club Claviere. Nella prova maschile primo Gregorio Buffatti dello Sci Club Fassactive in 42”,04/100, con 25/100 di vantaggio su Achille Salamini del Falconeri Ski Team e con 31/100 su Mattia Pedoja Maso dello Sci Club Crammont Mont Blanc.

Carlo Bertazzini del Golden Team Ceccarelli ha mancato il podio per l’inezia di 1/100 e Andrea Bruno dello Sci Club Claviere si è classificato quinto a 58/100.

Lo Slalom maschile dei Cuccioli si è risolto sul filo dei centesimi, con lo Sci Club Lecco a festeggiare la doppietta: primo Luca Bertoldini nel tempo totale di 1’,23”,52/100, con 4/100 di vantaggio sul compagno di squadra Edoardo Ricci. Il migliore degli atleti del Comitato FISI Alpi Occidentali è stato Edoardo Cairoli dell’Equipe Limone, quattordicesimo.

A causa di un ricorso, non è invece stata ufficializzata la classifica dello Slalom femminile.