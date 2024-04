Nuoto: Criteria Nazionali Giovanili 2024

I RISULTATI DELLA PRIMA GIORNATA Si conclude la prima giornata di gare allo Stadio del Nuoto di Riccione: arrivano le prime 6 medaglie per il Piemonte, Curtis doppietta d’oro e di record! La prima medaglia della giornata è il bronzo di Emma Crepaldi (Lib Nuoto Novara) con una prestazione da 1’13’’08 nei 100 Rana Ragazze 2011. Un altro successo porta invece la firma di Sara Curtis (CS Roero) che nei 50 Farfalla Cadette si va a prendere il metallo più prezioso con il tempo di 26’’15 che le vale come primato italiano cadetti. Nei 200 Stile libero Ragazze 2010 sale sul terzo gradino del podio Angelica Piacentini (Lib Nuoto Novara) aggiudicandosi il bronzo in 2’02’’97; troviamo angelica di nuovo sul podio con un altro bronzo nei 100 Dorso grazie al tempo di 1’02’’27. La velocista Sara Curtis (CS Roero) conquista il suo secondo oro nei 100 Dorso Cadette dominando la classifica con un crono da 58’’05. Nella gara dei 1500 Stile Libero Juniores 2008 va a conquistare la medaglia di bronzo Matilde Varengo (CS Roero) chiudendo col tempo di 16’45’’42. Tra i successi del Piemonte troviamo il quarto posto nella staffetta 4x100 Stile Libero Cadette del CS Roero (Curtis, Varengo, Giordano, Boggione) con il record della manifestazione di Sara Curtis in 53"21 nella prima frazione. Quinta Lucia Tassinario (Team Dimensione Nuoto) nei 50 Farfalla Cadette. Nei 200 Stile Libero Juniores 2008 si classifica in quinta posizione Ludovica Perseu (Aquatica Torino) seguita da Sabrina Rossi (Vo2 Nuoto Torino) in sesta posizione e da Matilde Varengo (CS Roero) al settimo posto. Nei 200 Misti Ragazzi 2011 ci sono Federica Malaussena (Aquatica Torino) al quinto posto e Emma Crepaldi (Lib Nuoto Novara) in ottava posizione. Sempre in questa gara, ma nella classifica Juniores 2009, troviamo al quarto posto Francesca Cani (Sisport); nella classifica Juniores 2008 conclude invece in sesta posizione Michela Mattiel (Lib Nuoto Chivasso). In chiusura di questi 200 Misti, nella classifica Cadette, troviamo la quinta posizione di Eleonora Marra (Rari Nantes Torino). Nella gara dei 100 Dorso Cadette si classifica settima Lucia Tassinario (Team Dimensione Nuoto). Negli 800 Stile Libero Ragazze 2011 troviamo al sesto posto Carlotta Mazzone (Sisport). Nei 1500 Stile Libero Juniores 2008 ci sono poi al quarto posto Ludovica Perseu (Aquatica Torino) e in ottava posizione Gaia Tornavacca (Lib Nuoto Chivasso)



I RISULTATI DELLA SECONDA GIORNATA

Si conclude anche la seconda giornata dei Criteria Nazionali Giovanili: il Piemonte conquista altre 8 medaglie con una Sara Curtis scatenata che abbatte altri due record.

La prima medaglia della giornata è il bronzo di Sofia Borda della Sisport, che chiude i suoi 200 Dorso Ragazze 2011 in 2’21’’37.

Nei 50 Stile Libero Ragazze 2010 è argento per Angelica Piacentini (Lib Nuoto Novara) che chiude pari-merito con Federica Montani con il crono di 26’’29.

Nei 50 Stile Libero Cadette sale sul gradino più alto del podio Sara Curtis (CS Roero) con un 24"41 che lima il record della manifestazione 24"50 griffato un anno fa.

Arriva poi, nei 400 Misti Ragazze 2011, la medaglia d’argento di Emma Crepaldi (Lib Nuoto Novara) con il crono di 5’03’’01. Nel pomeriggio Emma risale sul podio conquistando un secondo argento nei 200 Rana grazie ad una prestazione da 2’35’’45.

Nei 200 Rana Juniores 2009 c’è Francesca Cani sul podio, l’atleta tesserata Sisport conquista l’argento con il tempo di 2’29’’30.

Nei 100 Farfalla Juniores 2008 Agnese Pilloni (Sisport) sale sul terzo gradino del podio conquistando il bronzo in 1’01’’19.

Arriva poi la doppietta di Sara Curtis (CS Roero) che, nei 100 Farfalla Cadette, che conquista un’altra medaglia del metallo più prezioso e abbatte il record della manifestazione con una prestazione da 57’’98.

Tra le migliori prestazioni della giornata troviamo il quinto posto nei 200 Dorso Ragazze 2010 di Angelica Piacentini (Lib Nuoto Novara). Nella classifica Juniores 2009 di questa gara si classifica sesta Sveva Marra (Rari Nantes Torino).

Nei 50 Stile Libero Ragazze 2011 si posiziona quinta Carlotta Mazzone (Sisport). Nella stessa gara, ma nella categoria Cadette, è sesta Lucia Tassinario (Team Dimensione Nuoto).

Nei 400 Misti Juniores 2008 si classifica all’ottavo posto Aurora Sibio (Sisport). Nella classifica Cadette di questa distanza ci sono invece tre piemontesi nella top 10: quarta Giorgia Crepaldi (Lib Nuoto Novara), settima Sofia Pelisseri (Rari Nantes Torino) e nona Eleonora Marra (Rari Nantes Torino).

Nella Staffetta 4x200 Stile Libero conclude in settima posizione la formazione della Sisport (Mazzone, Savio, Goggio e Moretti). Si classifica poi nona, nella classifica Juniores, la formazione schierata dalla Lib Nuoto Chivasso (Curione, Tornavacca, Carpignano e Mattiel).

Nei 200 Rana Ragazze 2010 troviamo la settima posizione di Sara Goggio (Sisport). Nella classifica Juniores 2009 c’è la nona posizione di Sara Paonessa (Sisport). Nella classifica Cadette troviamo invece Giorgia Crepaldi (Lib Nuoto Novara) all’ottavo posto.

Nei 100 Farfalla Juniores 2008 è settima Aurora Ruvolo (Rari Nantes Torino). Nella classifica Cadette di questa gara troviamo poi la decima posizione di Lucia Tassinario (Team Dimensione Nuoto).

Nei 400 Stile Libero Ragazze 2011 si classifica al sesto posto Carlotta Mazzone (Sisport). Nella classifica Juniores 2008 ci sono tre atlete piemontesi nelle prima 10 posizioni: quinta Matilde Varengo (CS Roero), sesta Sabrina Rossi (Vo2 Nuoto Torino) e nona Ludovica Perseu (Aquatica Torino).



I RISULTATI DELLA TERZA GIORNATA

Si vanno a concludere, per il settore femminile, i Criteria Nazionali Giovanili: altre quattro medaglie per il Piemonte ed è Curtis show!

La prima medaglia piemontese della giornata porta la firma di Sara Curtis (CS Roero) che non si accontenta della medaglia d’oro ma va ad abbattere, con il suo 26’’08, il record del mondo juniores (prec. 26"13 della statunitense Olivia Smoliga), record europeo giovanile (prec. 26"15 della russa Maria Kameneva), un pazzesco record italiano assoluto che depenna il 26"18 siglato da Silvia Scalia agli Europei di Kazan 2021 e il primato del manifestazione perché sbriciola il 26"77 che lei stessa firmò lo scorso anno.

Nei 100 Stile Libero Ragazze 2010 sale sul secondo gradino del podio Angelica Piacentini (Lib Nuoto Novara) che conquista l’argento in 55’’86.

Non tarda ad arrivare la doppietta di Sara Curtis (CS Roero) che si aggiudica i 100 Stile Libero Cadette siglando il nuovo record della manifestazione in 53’’13.

Negli 800 Stile Libero Juniores 2008 troviamo Matilde Varengo (CS Roero) sul podio: l’atleta conquista la medaglia di bronzo con il tempo di 8’44’’89.

Tra le migliori prestazioni della giornata troviamo l’ottavo posto nei 200 Farfalla Ragazze 2011 di Anna Puliafito (Sisport). Nella classifica Juniores 2008 ci sono tre atlete nella top 10: quarta Agnese Pilloni (Sisport), ottava Aurora Ruvolo (Rari Nantes Torino) e nona Aurora Sibio (Sisport).

Nei 50 Rana Juniores 2009 ci sono Anna Mancino (Titans) al sesto posto e Alice Bonelli (Rari Nantes Torino). Nella classifica Juniores 2008 troviamo Martina Murano (Aquatica Torino) in quinta posizione. Nella classifica Cadette si classifica ottava Giulia Boggione (CS Roero).

Nei 100 Stile Libero Ragazze 2011 si classifica nona Carlotta Mazzone (Sisport). Nella classifica Juniores 2009 troviamo Beatrice Curione (Lib Nuoto Chivasso) in nona posizione.

Nella Staffetta 4x100 Misti della categoria Ragazze si classifica settima la formazione della Sisport (Borda, Goggio, Puliafito e Mazzone) mentre conclude in nona posizione la formazione Lib Nuoto Novara (Piacentini, Crepaldi, Gramuglia e Perotti). Nella classifica Juniores chiude in sesta posizione la formazione Sisport (Ciravegna, Cani, Pilloni e Sibio) mentre nella classifica Cadette ci sono la formazione della Rari Nantes Torino (Sandrone, Pelisseri, Ruvolo e Marra) e nona la formazione del CS Roero (Curtis, Boggione, Varengo e Giordano).

Nei 1500 Stile Libero Ragazze 2011 è decima Celeste Lesca (Team Dimensione Nuoto) mentre nella classifica Juniores 2008 degli 800 Stile Libero è quinta Sabrina Rossi (Vo2 Nuoto Torino).

Al termine delle gare sono state stilate le classifiche per società divise per categoria: nella classifica Ragazze troviamo la Libertas Nuoto Novara in settima posizione e la Sisport al nono posto. Nella classifica Juniores è decima la Sisport mentre troviamo il CS Roero al quarto posto della classifica Cadette.

