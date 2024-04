Tennis- VTT: quattro giorni intensi su più fronti

La passione per il tennis in Italia è risalita a livello di quella degli anni Settanta e Ottanta, quando imperversavano Adriano Panatta e compagni. Anzi sta superando quel periodo d’oro, grazie a Jannik Sinner e agli altri azzurri. Lo si sente ovunque, dal classico “bar dello sport” ai circoli nei quali si è tornata a respirare un’aria propositiva. E’ trascorso quasi mezzo secolo ed è tempo che anche i ricordi riaffiorino.

In questo settore spicca la rassegna organizzata a Cuneo “Vita da atleta: storie numeri di sport e talento” promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo alla quale hanno partecipato come ospiti e relatori in “Dialoghi sul talento” la finalista degli US Open 2015 Roberta Vinci e l’attuale capitano di Coppa Davis nonché ex 25 ATP Filippo Volandri. In prima linea tra gli spettatori la dirigenza della VTT di Lagnasco rappresentata da Duccio Castellano ed Enrico Gramaglia, affiancati dal direttore tecnico della struttura, Daniil Testa. L’occasione ha permesso ai tre di parlare con i due ex campioni.