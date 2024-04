ValleBelbo Sport: ai Criteria Lucia Tassinario quattro volte tre le migliori 10 d'Italia

La più prestigiosa rassegna nazionale giovanile in vasca corta ha messo in evidenza la crescita portata avanti nel corso di tutta la stagione da Lucia Tassinario , capace di inserirsi tra le migliori dieci d’Italia in quattro gare su cinque, e l’ottimo debutto di Elisa Ferrari , prima nicese a raggiungere questo livello.

Nel dettaglio, Lucia, che ha gareggiato nella categoria Cadette, ha ottenuto il suo miglior piazzamento nei 50 farfalla, la sua gara di punta in cui ha chiuso al 5° posto in 27”11, fermandosi a 15/100 dalla ambita zona medaglie. Nei 50 stile libero è stata brava a migliorare il primato personale toccando in 25”46, crono che le vale una eccellente sesta posizione. Un posizione più in giù nei 100 dorso, settima e migliore della sua annata, conclusi in 1’01”04. Piazzamenti di grande spessore sono quelli ottenuti dalla Tassinario anche nei 100 farfalla, decima in 1’00”69, e nei 100 stile libero, undicesima in 56”22.

Dicevamo dell’ottimo esordio ai Criteria di Elisa: l’atleta nicese che ha iniziato il percorso agonistico proprio con la ValleBelbo Sport ha gareggiato nei 50 stile libero chiudendo al 28° posto in 27”51.

«Sono davvero molto soddisfatto di questa trasferta - dice Pino Palumbo, responsabile tecnico della ValleBelbo Sport - il nostro team si è presentato a questo evento nazionale per la prima volta con due atlete, un grande risultato per noi. Lucia Tassinario ha mostrato grande solidità, un livello prestativo molto alto e ormai consolidato e ha disputato un’ottima edizione dei Criteria dopo aver preparato gli Assoluti. Anche Elisa Ferrari è stata brava: il debutto in un contesto così complicato non è mai facile o scontato, ma non si è fatta intimorire».