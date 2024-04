Moto Club Alfieri: ottime prove tra mini enduro e motocross

Weekend ricco di appuntamenti in pista quello che si sono lasciati alle spalle i piloti del moto club Alfieri di Asti.

I 'piccoli' sono stati impegnati a Passirano (Brescia), in occasione di una tappa del Campionato italiano di mini enduro.

In griglia di partenza con i colori del sodalizio astigiano c'erano Edoardo Marchisio (Cadetti), Marco Orsi (125 mini) e Bartek Scarfiello (Senior). Marco Orsi chiude 29esimo nella classifica di categoria della prima giornata; decimo Bartek

Scarfiello; nono Edoardo Marchisio. Nella seconda giornata, invece, Orsi ha chiuso 21esimo e Marchisio settimo. Tra i non arrivati Scarfiello, costretto al ritiro per un guasto tecnico.