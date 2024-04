BEA Chieri: il recap del settore giovanile

Dopo la pausa pasquale, le soddisfazioni del Settore Giovanile dei Leopardi ripartono con l'importante vittoria dell'Under 14 Gold con Oleggio nella Seconda Fase TOP, che lancia BEA a +4 dalle inseguitrici per il secondo posto in classifica. Terza vittoria consecutiva nella Seconda Fase TOP per l'Under 13 Gold, impegnata con Derthona, e restano imbattute le Under 13 Femminili, con un successo meritato nella combattuta sfida con Lapolismile. Vincono l'Under 15 Silver con Nichelino, l'Under 17 Eccellenza con Reale Mutua Torino, l'Under 17 Gold con Tam Tam Torino, i Top Junior con Pro Casalborgone e anche gli Allievi CSI con Tam Tam Torino.

L'Under 15 Eccellenza cede sul parquet di Basket Sestri, mentre i Ragazzi CSI non superano Venaria.