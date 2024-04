BEA Chieri vola in semifinale playoff

Partita non adatta ai deboli di cuore quella giocata al PalaCUS di Via Panetti domenica 7 aprile. BEA si presenta alla gara che potenzialmente decide la stagione con tanta intensità e voglia di vincere, che vengono premiate da un bellissimo spettacolo cestistico. In un palazzetto tutto esaurito e con tanto arancione, i Leopardi ribaltano la serie con CUS Torino e volano in semifinale per la Serie B Interregionale.

LA GARA

Alla palla a due, coach “Franz” Conti schiera Agbogan, D’Arrigo, Stiffi, Mosca e Drame. Il CUS risponde con Matteo Porcella, Marangon, Pietra, Federico Conti e Trinchero. Già dal primo periodo emerge la tensione delle grandi occasioni in campo. Le due squadre si studiano per i primi 7′ minuti, con BEA che passa in vantaggio sul finire della prima decina guidata da un Allen Agbogan in serata (miglior realizzatore della gara), voglioso di rifarsi dopo una Gara 2 sotto tono. Per tutta la durata del primo tempo i ragazzi di coach Conti rimangono in vantaggio, merito di una grande intensità difensiva e di una buona costruzione in attacco. Il CUS però non molla, e con grande fisicità rimane attaccata ai chieresi in ogni modo. BEA sfrutta bene il bonus, attacca i ferro e va con costanza in lunetta menttendo 4 punti di distanza alla pausa lunga: 26-30 il parziale all’intervallo.

I padroni di casa iniziano bene il secondo tempo, guidati dalla precisione da lontano di Abrate, ma BEA risponde da grande squadra. Dopo aver nuovamente mantenuto il vantaggio con un canestro di Moris in penetrazione e i tiri liberi di Mosca, i Leopardi infilano tre canestri consecutivi da 3 punti (Agbogan – D’Arrigo – Stella) che costringono al time-out coach Porcella. Dopo il minuto, però, il CUS risponde presente: Venezia prima e Conti poi colpiscono dalla lunga distanza, con gli universitari che passano avanti al termine del terzo periodo.

Ultima decina al cardiopalma, con sorpassi e controsorpassi in un ambiente che si fa caldissimo (ma sempre molto corretto da entrambi i lati). Abrate porta nuovamente avanti il CUS con una tripla dal palleggio di importanza capitale, ma BEA accorcia con il “Mago” Drame, bravo a colpire nel pitturato. I padroni di casa riescono nuovamente a toccare il +4 con 3 tiri liberi del solito Abrate, ma qui salgono in cattedra i Leopardi. Agbogan si carica la squadra sulle spalle infilando 4 pesantissimi punti in penetrazione, Moris si francobolla ad Abrate ed è un fattore a rimbalzo, con i torinesi che sono costretti a sparacchiare da fuori senza trovare però il fondo del secchiello.

BEA è brava a gestire i possessi decisivi, CUS pasticcia negli ultimi, concitati, secondi e i chieresi possono finalmente festeggiare. I Leopardi se la dovranno vedere con Arona Basket in semifinale.

IL COMMENTO

«Vogliamo dedicare la vittoria al nostro DS Stefano Piccionne, che questa sera non era qui per un grave problema familiare – commenta coach Franz Conti – Sono contento che siamo riusciti a vincere questa partita, complimenti a CUS, è stata una serie combattuta, con partite molto simili. Posso solo dire che i ragazzi sono stati straordinari, hanno elevato il proprio livello sia dal punto di vista difensivo che fisico, sarà che sto invecchiando, ma vedere giocare con questa intensità e con questo livello mi ha impressionato. Sono felicissimo di andare in semifinale, ce lo meritiamo».

IL PROSSIMO APPUNTAMENTO

Semifinali alle porte per i Leopardi, con un’altra serie al meglio delle 3 partite. Il primo atto con Arona Basket si giocherà il prossimo weekend in casa dei Vikings. Presto verranno comunicate date e orari. L’altra semifinale vedrà confrontarsi Biella Next e Don Bosco Crocetta.

CUS TORINO 58

BEA CHIERI 63

Parziali: 10-14, 26-30, 45-44

CUS: Conti Fe. 9, Porcella M. 2, Trinchero 8, Paletto, Marangon 6, Guggia 2, Barbaria, Venezia 6, Fontanarosa, Pietra 11, Abrate 14. All. Porcella A., Ass. Giovanniello.

BEA: Ruà, Stella 7, Agbogan 18, Corrado 3, Stiffi, Drame 9, Moris 4, D’Arrigo 9, Mosca 13, Quagliotto N.E., Origlia N.E., Okoro N.E. All Conti, Ass. Colò. Prep. Turetta, Acc. Monteleone, Mass. Oddenino.