Reapers Torino: inizia con una vittoria il girone di ritorno

Una partita importantissima per entrambe le formazioni: per i Reapers l’occasione di iniziare al meglio il girone di ritorno dopo la sconfitta di Savona e ambire così ai playoff; i Daemons invece, con il record ancora fermo a zero vittorie, cercavano l’occasione per mettersi nuovamente in corsa nel girone.

«Vittoria doveva essere e la vittoria è arrivata. E' stata certamente una lezione per imparare che ogni successo va conquistato col duro lavoro e con il bel gioco. A tratti sabato sera abbiamo mostrato chiari segni di miglioramento in attacco e ne sono davvero felice» spiega coach Riccardo Merola. «La difesa continua a sfornare prestazioni maiuscole ed è ormai una sicurezza. Ora prepareremo al meglio la prossima partita per consolidare la posizione in classifica e affrontare le partite dell'ultima parte di stagione senza troppa pressione».

La cronaca del match

L'incontro inizia forte per i Reapers che trovano i primi punti con un bel lancio di Fontana per Delfino (punto addizionale di Cantini che ha ben sostituito l'infortunato Brun) e che bissano poco dopo con una splendida ricezione da 85 yards di Esposito che finalizza lo splendido lancio di Fontana. Neppure il tempo di chiudere i festeggiamenti che i Daemons accorciano le distanze con il successivo ritorno di kickoff, riportato in meta da Rota, intoccato dal colpevole special team Reapers.

I Reapers accusano il colpo e non producono molto fino alla chiusura del primo tempo. Per fortuna ancora una volta, come più volte successo in stagione, è la difesa a salire in cattedra. Brunetto pressa il quarterback Di Girolamo e lo induce al passaggio sbagliato, catturato da Bellizia e riportato in touchdown con una galoppata da 36 yards. In chiusura di primo tempo da segnalare un bel drive di attacco Reapers che però si spegne sulla linea di meta con la ricezione di Confortini che non riesce a trattenere l'ovale. Si va dunque a riposo sul punteggio di 20-9 per i padroni di casa.

La seconda metà di gara avrebbe potuto essere gestita meglio dai Reapers grazie ai due possessi di vantaggio nei confronti dei Daemons, ma una serie di ricezioni sbagliate sui passaggi di Fontana costringono i padroni di casa a riconsegnare l'ovale sistematicamente agli ospiti, che in chiusura di terzo quarto capitalizzano andando a segno con il touchdown del quarterback Di Girolamo.

Da questo momento la partita si accende con i Daemons che cercano fortemente il sorpasso ed i Reapers che devono difendere i 5 punti di vantaggio. Ancora una volta la difesa dei torinesi compie l'impresa e ferma ad un cruciale quarto down vicino alla propria endzone l'attacco Daemons, riconsegnando palla all'attacco con 50 lunghissimi secondi sul cronometro. Coraggiosa la chiamata del coaching staff che decide al terzo down e lungo di tentare il passaggio per chiudere definitivamente la partita. La palla si stacca dalle mani di Fontana e trova quelle di Morris Clarke, che riceve e chiude definitivamente l'incontro sul punteggio di 20-15. Reapers che si portano a 3 vittorie e 1 sconfitta, restando saldamente al secondo posto del girone C.

Prossimo appuntamento Domenica 21 Aprile alle 15 sul campo dei Blue Storms.