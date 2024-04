Pallapugno: Federico Raviola si aggiudica il Trofeo San Bernardo 2024

Per la settima edizione del Trofeo Acqua San Bernardo , in campo Subalcuneo, Imperiese e San Biagio. L'evento, nato all'insegna della comune partnership delle società Subalcuneo , Imperiese e San Biagio con il noto brand delle fonti San Bernardo , l'acqua dei campioni, si è disputato sotto un pallido sole primaverile, alla presenza di un buon pubblico.

Molto equilibrati gli incontri tra le tre formazioni scese in campo, capitanate da Davide Dutto, Andrea Pettavino e Federico Raviola. Nella prima sfida di giornata la Subalcuneo è riuscita a superare per 7-5 la formazione di Andrea Pettavino. Pochi minuti dopo la quadretta di San Biagio è tornata in campo, questa volta per sfidare la formazione del campione italiano in carica Federico Raviola.

Sfida conclusa con il medesimo risultato: 7-5 e vittoria per l'Imperiese.

Finalissima dunque tra Raviola e compagni e i padroni di casa capitanati dal nuovo battitore Davide Dutto, conclusa con la vittoria per 7-2 dei liguri che al termine dell'incontro hanno potuto sollevare al cielo il Trofeo, celebrati dagli applausi del pubblico, gratificato da un lungo pomeriggio di sfide appassionanti.

Ed ora campionato sia: Domenica prossima, 14 Aprile, prima sfida casalinga per la Subalcuneo che alle ore 15 ospiterà l'Araldica Castagnole Lanze di Enrico Parussa.

Federico Raviola: «E' un grande piacere riuscire a vincere questo Trofeo, ed è sempre un bel test, speriamo sia di buon auspicio per la stagione alle porte».

Davide Dutto: «Stiamo cercando di allenarci al massimo e prendere fiducia con il campo. Dobbiamo ancora migliorare e trovare il giusto affiatamento, Federico ha meritato la vittoria, ora testa bassa e lavorare per domenica!»



Trofeo San Bernardo - settima edizione - domenica 7 aprile 2024

Acqua San Bernardo Subalcuneo–Acqua San Bernardo San Biagio: 7-5

Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese–Acqua San Bernardo San Biagio: 7-5

Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese–Acqua San Bernardo Subalcuneo: 7-2

Ecco il dettaglio delle squadre:

OLIO ROI ACQUA SAN BERNARDO IMPERIESE: Federico Raviola, Lorenzo Stalla, Alessandro Benso, Davide Malafronte, Leonardo Pellegrino. Dt: Riccardo Aicardi, Lorenzo Terreno.

ACQUA SAN BERNARDO SAN BIAGIO: Andrea Pettavino, Enrico Panero, Danilo Mattiauda, Andrea Aimo, Lorenzo Falcone. Dt: Diego Fazzone.

ACQUA SAN BERNARDO SUBALCUNEO: Davide Dutto, Roberto Corino, Enrico Rinaldi, Manuel Brignone, Andrea Corino. Dt: Giuliano Bellanti, Mattia Dho.