Cuneo Volley fuori dai playoff

Cuneo non riesce a ripetere l’impresa di Gara 2, e lascia il posto in semifinale a Porto Viro . Un match tirato, con un alto livello di pallavolo, dove i veneti mettono in campo una prestazione impeccabile e i cuneesi non riescono ad eludere il sistema muro difesa nerofucsia. Un grande ringraziamento agli oltre 2.200 spettatori accorsi a sostenere la squadra stasera. Ora testa alla Coppa Italia che per la Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo inizierà dagli ottavi domenica 14 aprile alle ore 17 contro Pineto in casa.

Lo starting six di Cuneo: Sottile palleggio, Jensen opposto, Codarin e Volpato centro, Botto e Andreopoulos schiacciatori; Staforini (L). Coach Morato schiera: Garnica palleggio, Barotto opposto, Barone e Zamagni al centro, Tiozzo e Sette schiacciatori; Morgese (L).

Il set parte tirato come nelle precedenti gare, con un gioco punto a punto. Volpato mette a terra un primo tempo nei tre metri avversari e si porta al servizio, dando il via a un’azione di alto livello chiusa poi da Botto che sfonda il muro nerofucsia (16-16). Sul 16-18 il primo time out di serata chiamato da coach Battocchio. Cuneo resta attaccata con un buon gioco, poi sull’allungo veneto la panchina cuneese chiama il secondo tempo tecnico a disposizione in questo set (18-21). Sul 18-22 entrano Dukic per Jensen e Cioffi per Codarin. Set ball per Porto Viro, ma Capitan Botto lo annulla e si porta dai nove metri biancoblù. Rientra Jensen, ma il servizio di Botto è out e il set termina 19-25.

Parte equilibrata la seconda frazione, poi l’allungo veneto e il primo time out di Cuneo sul 5-9. Sul 6-10 dopo l’errore al servizio di Andreopoulos, coach Battocchio inserisce Gottardo. Un ottimo turno alla battuta di Volpato che vede anche un ace. I nerofucsia mantengono il gap e sul 12-17 il secondo time out per Cuneo. Rientra Andreopoulos per Gottardo (13-17). Anche il secondo set termina 25-19 per Porto Viro.

Terzo set che vede avanti Cuneo sempre in un gioco punto a punto, poi l’inversione di marcia. Sul 14-18 coach Battocchio termina i time out a disposizione. Sul 15-20 entra Gottardo per Andreopoulos in seconda linea. Il match continua punto a punto, ma è Porto Viro a chiudere 25-20 e accedere così alla Semifinale Play Off A2. MVP di serata lo schiacciatore nerofucsia Nicola Tiozzo.

Al termine della partita Coach Battocchio: «Ha vinto la squadra che ha giocato meglio, hanno capito cosa ci metteva in difficoltà e lo hanno messo in pratica. Noi abbiamo avuto nuovamente un’ansia da prestazione pazzesca, come spesso è capitato quest’anno e anche quando ci hanno dato delle opportunità noi non siamo stati pronti a coglierle».



Prossimo appuntamento con la Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo sarà domenica 14 aprile ore 17 al Palazzetto dello sport di Cuneo per Gara 1 degli Ottavi di Coppa Italia contro Pineto.



Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo 0

Delta Group Porto Viro 3

Parziali (19-25, 19-25, 20-25)

Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo: Sottile 1, Jensens 12, Volpato 8, Codarin 7, Andreopoulos 6, Botto (K) 7; Staforini (L1); Gottardo 1, Dukic, Cioffi, Bristot. N.e. Colangelo, Giordano (L2).

All.: Matteo Battocchio

II All.: Lorenzo Gallesio

Ricezione positiva: 72%; Attacco: 43%; Muri 5; Ace 1.



Delta Group Porto Viro: Garnica 3, Barotto 18, Barone 9, Zamagni 9, Tiozzo 8, Sette 10; Morgese (L1). N.e. Pedro, Bellei, Charalampidis, Zorzi, Sperandio, Eccher, Lamprecht (L2)

All.: Daniele Morato.

II All.: Massimo Zambonin.

Ricezione positiva: 60%; Attacco: 62%; Muri 7; Ace 1.

Durata set: 25’, 29’, 28’.

Durata totale: 82’.