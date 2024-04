ValleBelbo Sport chiude alla grande il Grand Prix Esodienti A

Il team arancio-nero, supportato a bordo vasca in questa occasione da Adele Corapi e coordinato e seguito nell’attività quotidiana all’Orangym dal responsabile tecnico Pino Palumbo , ha disputato tutte e quattro le tappe del circuito, prendendo parte per la prima volta a tutti gli appuntamenti manifestazione regionale piemontese in vasca da 25 metri.

Un banco di prova importante per tutta la squadra che ha anche preso parte alle staffette: al Palanuoto sono saliti sui blocchi Vittorio Perosino, Eric Robba, Leonardo Di Pietro, Gabriele Giberti, Giulio Maria Rizzolo, Giulia Sanna, Anna Marchelli, Aurora Tudisco, Arianna Blue Africano oltre a Sarah Messina (50 stile libero 30”00, miglior crono di giornata) e Bianca Tassinario (400 stile libero 5’05”60, terza), che concludono con questa importante esperienza agonistica la prima parte dell’annata e si proiettano verso la stagione estiva.

A proposito di prossimi appuntamenti, come annunciato, si prospettano settimane intense per i giovani nuotatori della ValleBelbo Sport: domenica prossima (14 aprile), a Novara, è in calendario il trofeo regionale CSI in vasca lunga mentre il weekend successivo (20-21 aprile) si disputerà la prima manifestazione regionale in vasca da 50 metri dedicata agli Esordienti A a Torino.

