Sul campo di Settime, la Pro Loco Settime si aggiudica entrambi i set per 6/0 6/0, contro la giovane formazione del Rilate.

A Chiusano, i padroni di casa si aggiudicano l'Intera posta in palio per 6/1 6/3 contro la formazione mista del Casa Paletti.

La partita Monalese - Basaluzzo è stata invece rinviata.

I prossimi incontri si svolgeranno lunedì 15 aprile con inizio alle ore 17 con il seguente calendario:

Settime - Basaluzzo

Casa Paletti - Monalese

Rilate - Chiusano