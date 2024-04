Il Bcc Derthona Basket rinnova con Beatrice Attura

In attesa del rush finale (ultimi due turni di regular season e poi i playoffs promozione) la società castelnovese mette il primo, ma importantissimo, tassello per il futuro annunciando di avere trovato l’accordo per il rinnovo biennale del contratto con Beatrice Attura.

Queste le parole della ‘capitana’ delle giraffe dopo la formalizzazione dell’intesa che vedrà la playmaker ex Venezia e Ragusa vestire anche per i prossimi due anni la casacca biancorossa: «Sono super contenta di poter continuare a fare parte di questo progetto in costruzione. Questo club si merita il meglio e spero di poter essere utile in tutti i modi per raggiungere i nostri obiettivi».