Reale Mutua Fenera Chieri ’76: Avery Skinner è la prima conferma

Avery Skinner è il primo punto fermo in casa Reale Mutua Fenera Chieri ’76 per il 2024/2025. Reduce dalla sua prima stagione in Italia, dove con 327 punti all’attivo è risultata la miglior realizzatrice fra le biancoblù, la schiacciatrice texana, 25 anni il prossimo 25 aprile, giocherà dunque almeno un altro campionato sotto l’Arco. Prima però la attende un’intensa estate che potrebbe portarla con la nazionale statunitense ai giochi olimpici di Parigi.