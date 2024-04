FISI-AOC: Acqua San Bernardo è partner ufficiale

Il Comitato FISI Alpi Occidentali era rappresentato dal presidente Pietro Blengini. «Mi preme esprimere tanto la soddisfazione da parte dell’azienda, quanto la mia personale. - ha detto Antonio Biella - Da praticante dello sci di fondo e appassionato degli sport invernali in generale non posso che essere felice di questa nuova collaborazione. Nei miei ricordi ci sono tante immagini di atleti italiani vincenti, a partire dal successo di Giorgio Di Centa nella 50 chilometri di Torino 2006 fino ad arrivare alla vittoria della classifica generale di Coppa del Mondo di Lisa Vittozzi di poche settimane fa, passando naturalmente per il titolo iridato di Federico Pellegrino».

Il presidente Flavio Roda ha tenuto innanzitutto a ringraziare il nuovo partner: «Ringrazio Acqua San Bernardo per aver voluto sostenere la nostra federazione. Una federazione fatta di atleti che da anni sono al vertice, come testimoniano gli oltre 160 podi che anche in questa stagione sono stati conquistati in Coppa del Mondo, segnale di eccellenza dell’intero movimento. Grazie dunque a chi ci sostiene, ma anche a tutti gli atleti – immagine e tesoro della FISI – e ai tecnici che li accompagnano verso questi risultati».

«Ritengo che l’immagine federale possa trarre solo aspetti positivi da questa collaborazione. - ha sottolineato Manuela Di Centa - L’acqua è simbolo di purezza, così come gli sport della neve rappresentano il culmine dell’attività outdoor e non potrebbe dunque esserci legame più significativo».

Per quanto riguarda gli atleti presenti, Lisa Vittozzi ha voluto ripercorrere una stagione che l’ha condotta al titolo mondiale e alla Coppa del Mondo di biathlon: «E’ stato un finale di stagione intenso e fantastico, conclusione di un cammino ricco di tensioni e difficoltà ma culminato con l’esaltante vittoria della classifica generale di Coppa del Mondo, che mi ha consentito di raggiungere l’obiettivo iniziale. Ora l’entusiasmo è altissimo per poter affrontare la prossima stagione con nuovi stimoli».

Federico Pellegrino ha completato la quindicesima stagione ad alto livello: «E’ stato il mio primo inverno da papà e nella fase iniziale è stato complicato dall’influenza e dalla stanchezza. Ma nella seconda parte della stagione sono riuscito a togliermi importanti soddisfazioni, sia tornando sul podio nella Sprint, sia con l’ottima 50 km di Holmenkollen».

Reduce dal secondo titolo iridato juniores nel Big Air, Flora Tabanelli si è detta «felicissima di partecipare ad un simile evento. Per me si tratta delle prime esperienze, ma aver saputo conquistare in stagione il primo podio in Coppa del Mondo significa che sto lavorando nella giusta direzione».

Per Guglielmo Bosca si è trattato di una sorta di ritorno a casa, al termine della stagione che l’ha visto cogliere il primo podio della carriera nel Super-G di Garmisch Partenkirchen: «La mia famiglia è originaria di Canelli e per me è un onore poter partecipare alla presentazione di questa collaborazione che a maggior ragione sento mia. In questo inverno è arrivato il primo podio e il quinto posto nella classifica finale di Super-G: sono traguardi importanti, ma voglio vederli come punti di partenza per la prossima stagione».

CAMPIONATI GIOVANILI TEDESCHI A PFELDERS: LORENZO THOMAS BINI QUARTO IN SUPER-G

Un altro buon piazzamento per Lorenzo Thomas Bini a Pfelders-Plan di Moso, in Val Passiria. Il ventunenne carabiniere novese si è piazzato quarto nel Super-G dei campionati nazionali Giovani della DSV, la Federazione tedesca dello sci. Nella classifica FIS Open Bini è giunto a 62/100 dal vincitore, il tedesco Simon Jocher dello Ski Club Garmisch, che ha vinto in 56”,78/100. Al secondo posto il connazionale Maximilian Schwarz del DAV Peissenberg, staccato di 44/100, mentre lo sloveno Rok Aznoh del BRM-ASK Branik Maribor, ha ottenuto il terzo tempo, con un distacco di 52/100.

La classifica del Super-G dei campionati nazionali giovanili tedeschi a Pfelders

Super-G Maschile



A PRATO NEVOSO PURTROPPO VINCE IL METEO: ANNULLATI GLI INTERNATIONAL SKI GAMES 2024

L’appuntamento con una sfida sempre molto attesa dai Baby e dai Cuccioli di tutta Italia era da venerdì 12 a domenica 14 aprile a Prato Nevoso.

Ma purtroppo alla natura non si comanda e, come si legge in un comunicato diramato nel pomeriggio di martedì 9 aprile dagli organizzatori, «Con immenso dispiacere, viste le condizioni meteo, siamo costretti ad annullare gli International Ski Games. La sicurezza degli atleti e il rispetto per le famiglie è la cosa fondamentale quando si organizzano eventi. Ci scusiamo per il disagio. Ci vediamo l'anno prossimo più carichi che mai!».

Gli International Ski Games 2024 erano anche programmati come ultima tappa del circuito Podhio Race Generation.

L’appuntamento è ora rinviato alla stagione 2024-2025.