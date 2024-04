Moto Club Alfieri: si torna in pista nel weekend

Altro giro altra corsa per i piloti del moto club Alfieri di Asti che, appena lasciati alle spalle gli impegni del weekend scorso, sono già pronti per tornare in pista. Nel fine settimana, infatti, i piloti saranno impegnati con il Campionato italiano Under23/Senior a Nocciano (Pescara). In griglia di partenza con i colori del sodalizio astigiano ci saranno Alessio Berger (Cadetti), Gabriele Doglio (250 2 T) e Sabrina Lazzarino (Femminile).

A supporto tecnico la Tecnobike di Pietro Garbarino. Parallelamente si svolgeranno anche gli Internazionali d'Italia Supermoto a Ortona (Chieti), con Gabriele Gianola (SM5) e Rocco Talarico (SM1FAST).