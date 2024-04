Monferrato Basket Teen Licei, il il torneo dedicato alle scuole superiori del territorio

In campo tanti i ragazzi tesserati per Campus Monferrato, società satellite di Monferrato Basket che ha collaborato nella realizzazione di questa kermesse insieme al main sponsor Novipiù. Hanno arbitrato gli incontri i giocatori della Prima Squadra Seraphin Kadjividi, Tommaso Fantoma, Tommy Pianegonda e Andrea Calzavara. Foto di gruppo finale con l’amministratore unico di ParentesiKuadra Gianpiero Berrone e l'Assessore allo Sport di Casale Monferrato Luca Novelli, mentre la premiazione sul campo (un bellissimo schermo SMART Serie Gx 75” – 4K UHD – Android che verrà messo a disposizione del Sobrero avendo vinto il Torneo) avverrà domenica 21 aprile durante l’intervallo della sfida fra Novipiù Monferrato Basket e Umana Chiusi. In quell’occasione saranno presenti in tribuna tutti i ragazzi che hanno partecipato al Torneo.