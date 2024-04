Ancora una convocazione in azzurro per Cloe Guzzon, atleta classe 2011 del PortaMortara Novara, la quale è stata inserita nella lista diramata dall'head coach Maristella Perizzolo della Nazionale U15. Le azzurre lavoreranno assieme dal 29 aprile al 1 maggio in un raduno che si terrà fra Caronno Pertusella e Bollate, dove inizieranno a preparare la partecipazione all’Europeo U15 che si svolgerà a Praga dal 1 al 6 luglio.