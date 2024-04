Novipiù Monferrato Basket: venerdì sera l'anticipo a Cividale

GLI AVVERSARI

Cividale è in grande spolvero avendo vinto tutte 8 le gare della seconda fase e con 2 punti sarebbe certa di un posto nel tabellone dei playoff. La squadra allenata da coach Stefano Pillastrini ha nell'ex monferrino Lucio Redivo la sua stella, la guardia argentina sta producendo 18 punti di media in questa fase. Nel quintetto insieme a Redivo l'americano Doron Lamb (13.3 punti di media) e uno tra il giovane Leonardo Marangon e capitan Eugenio Rota. Nelle rotazioni l'esperienza di Martino Mastellari e Nicolò Isotta. Reparto lunghi guidato da Gabriele Miani e Giacomo Dell'Agnello, con i pivot Matteo Berti e Luca Campani in alternativa. I friulani hanno da sempre il fattore "casa" come punto a favore, ma in questo momento sono riusciti a trovare anche continuità in trasferta.

Non sarà ancora una volta una gara semplice per i ragazzi di coach Stefano Cova che hanno espugnato soltanto il campo di Latina in questa stagione. Dopo la super prestazione contro una grande compagine come Udine è sicuramente aumentata la fiducia nei propri mezzi e gli ultimi due turni di orologio saranno determinanti per le sorti della Novipiù.

Stefano Cova (capo allenatore) – «Siamo contenti della prestazione con Udine che ci ha dato consapevolezza, i risultati degli altri campi non ci hanno aiutato, ma questo non deve abbatterci. In questo momento siamo noi stessi padroni del nostro destino, abbiamo il dovere morale di provare a vincere sia con Cividale che con Chiusi all’ultima giornata. Cividale è una squadra in forma smagliante, allenata molto bene da coach Pillastrini, che fa del tiro da 3 e della transizione le sue armi principali. Dovremo essere bravi a non concedergli tiri aperti e facili perché in questo momento fanno canestro tutti quanti, grazie al grande lavoro del loro staff. Hanno Redivo in formissima che sarà sicuramente il pericolo numero uno, ed una batteria di esterni molto interessante e pericolosa tra cui spiccano Lamb, Marangon e Rota, tutti giocatori di grande ritmo capaci di trovare soluzioni in campo aperto. Tra i lunghi dobbiamo fare attenzione a Miani, che può poppare e far male anche da 3 punti, e poi Dell’Agnello, giocatore molto efficace in post basso o dal midrange. Noi abbiamo tutti a disposizione e il morale molto alto, siamo pronti a questa battaglia, consapevoli che il destino è nelle nostre mani perché non possiamo più aspettarci regali da nessuno».

MEDIA

La gara sarà trasmessa in diretta in streaming su LNP PASS e seguita con aggiornamenti in tempo reale sui canali social Monferrato Basket.