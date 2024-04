Granda College Cuneo: il recap delle giovanili

AGRIMONTANA GRANDA COLLEGE: Ceban, Maccario, Rosso, Bruschetta, Capelli, Castellino, Manfredi, Tamagno, Cani, Bodino, Saladini, Peruzzi. Coach: Lelli - Caroni.

Cuneo cade in casa davanti al solito splendido tifo di Sportarea al termine di una gara affrontata in modo altalenante. Quarta sconfitta stagionale, maturata nuovamente al termine di una gara giocata punto a punto. Cuneo insegue per tutti i primi tre quarti con Victoria che colpisce dalla lunga distanza (ben 12 triple a fine gara) ma nell'ultimo quarto la squadra locale difende con grande intensità e recupera molti palloni riportandosi in parità e andando all'overtime. Qui Torino è molto più cinica mentre Cuneo è un po’ troppo confusionaria e perde un paio di palloni davvero sanguinosi. Vince meritatamente Torino al termine di una gara combattuta ed equilibrata, in cui piccoli grandi dettagli come tagliafuori mancati e palle perse fanno una grande differenza.

Queste le parole del playmaker Thomas Capelli a fine gara: «Abbiamo lasciato per strada 2 punti importanti per questa seconda fase. Purtroppo abbiamo iniziato la gara con un approccio morbido e giocato con una sufficienza che non è da noi. Abbiamo provato ad alzare il ritmo e abbiamo recuperato alla grande, purtroppo nel supplementare Torino è stata più lucida di noi. Onore agli avversari e ora testa alla settimana di allenamenti in vista della prossima gara a Carmagnola».

UNDER 13 SILVER 2011

GIAVENO BASKET – GRANDA COLLEGE CUNEO 2011 55-33

(14-8; 26-18; 45-25)

GRANDA COLLEGE: Franconiero, Carletti, Giordana, Dutto, Chen, Onori, Magliano, Mondino, Tallone N., Macagno. Coach: Lelli.

Buona partita per il gruppo 2011 a Giaveno nella fase Top del campionato Under 13 Silver. Cuneo comincia un po' sottotono e Giaveno ne approfitta allungando sul 14 a 8 al 10’. Il secondo quarto è giocato alla pari; all’intervallo il tabellone del bellissimo campo di Giaveno segnala 26-18 per la squadra di casa. Nel terzo quarto Cuneo comincia alla grande recuperando palloni e segnando in contropiede recuperando così fino al -4. Da quel momento però la luce si spegne e 5 palle perse di fila permettono a Giaveno di allungare nel punteggio fino al +22 finale.

UNDER 14 SILVER 2011

GRANDA COLLEGE CUNEO 2011 – CESTISTICA PINEROLO 59-25

(25-6; 33-15; 47-15)

GRANDA COLLEGE 2011: Franconiero, Pocchiola, Tortora, Giordana, Politano, Caula, Tallone, Bibaj, Aprile, Bianco, Chiaramello, Cavallera. Coach: Lelli.

Buona partita nel campionato Under 14 Silver per il gruppo 2011 che ospita Cestistica Pinerolo. Cuneo si porta subito in vantaggio già nel primo quarto e riesce a gestire bene la gara con tutti i giocatori che entrano in campo con grande impegno ed attenzione. Un applauso agli ospiti di Pinerolo che non mollano mai e che mettono grande grinta in campo per tutta la gara.

UNDER 13 GOLD

BASKET ERIDANIA – GRANDA COLLEGE CUNEO 60-58

(23-16; 39-30; 45-43)

GRANDA COLLEGE : Politano, Tallone, Picollo, Grosso, Graziano, Musso, Giordano, Maccario, Cavallera, Bianco. Coach: Capelli.

Under 13 Gold fermata sul campo di Eridania con un tiro sulla sirena che si spegne sul ferro. Dopo un primo quarto totalmente a tinte torinesi, i giovani cuneesi alzano l’intensità in difesa e corrono in attacco, ma a metà partita il divario è di 13 lunghezze. Al rientro dagli spogliatoi con gli occhi della tigre e con l’atteggiamento giusto punto dopo punto, difesa dopo difesa gli ospiti riescono a recuperare 9 punti e finire il terzo periodo di sotto 4 lunghezze. Il quarto quarto è di alto tasso tecnico e un livello di intensità elevato sono una gran vetrina per questo campionato: gli ospiti raggiungono il +2 con uno step back di Bianco, ma negli ultimi minuti soffrono la fisicità di Ruffo e company che ritrovano il vantaggio; tiro per il pareggio a 0.4 dalla fine della partita dopo una rimessa eseguita magistralmente, ma la palla si spegne sul ferro.

«Rimane l’amaro in bocca per un approccio non pronto a questa partita, ma la reazione super positiva e piena di entusiasmo di ragazzi tredicenni che hanno il futuro davanti a loro», queste le parole di Coach Capelli.

UNDER 17 GOLD

AREA PRO 2020 – GRANDA COLLEGE CUNEO 59-67

(7-18; 33-36; 40-48)

GRANDA COLLEGE: Solaro, Grosso, Mattio, Svoljsak, Ballario, Galliano, Russo, Lukuikila, Borgogno, Messi, Condur. Coach: Griffanti – Menardi.

Vittoria convincente per l’Under 17 Gold sul campo di Area Pro. Partenza a razzo per i cuneesi che piazzano subito un parziale di 10-0. Area Pro riordina le idee e con incredibile prestazione balistica ricuce fino al -3 alla fine della seconda frazione. Rientrati dagli spogliatoi i cuneesi riprendono a giocare in maniera fluida portando a 8 punti il proprio vantaggio. Nell’ultima frazione Area Pro prova a rientrare ma Granda College è brava a respingere gli assalti locali, aggiudicandosi il match per 59-67.

GRANDA COLLEGE CUNEO – PALLACANESTRO MONCALIERI 47-63

(14-23- 31-43; 39-52)

GRANDA COLLEGE: Solaro, Grosso, Mattio, Svoljsak, Ballario, Galliano, Russo, Lukuikila, Borgogno, Messi, Condur, Giordano. Coach: Griffanti – Caroni.

Dopo 48 ore dall’ottima prova di Area Pro i cuneesi tornano in campo sul proprio parquet contro Moncalieri; partenza subito in salita per i locali che non riescono a contenere le bocche da fuoco avversarie e vanno sotto di 9 lunghezze. Nel secondo quarto Cuneo prova a rientrare ma 5 punti subiti in 24 secondi ricacciano indietro i locali. Nei quarti finale Cuneo prova più volte a riavvicinarsi ma Moncalieri non perde mai il controllo della partita. La gara di conclude sul punteggio di 47-63 per gli ospiti.

UNDER 14 SILVER 2011

SERRAVALLE GIALLO – GRANDA COLLEGE CUNEO 2011 60-53 dts

(21-10; 28 – 24; 35-37; 51-51)

GRANDA COLLEGE: Franconiero, Politano, Graziano, Picollo, Grosso, Dutto, Giordano, Maccario, Bianco, Cavallera. Coach: Lelli.

Ottima partita per il gruppo 2011 nella lunga trasferta infrasettimanale a Serravalle per la gara del campionato Under 14 Silver. Un primo quarto un po' opaco permette alla squadra di casa di allungare nel punteggio (21-10 al 10’) ma Cuneo non molla e con ottimi tiri dalla lunga distanza si riavvicina nel punteggio. All’intervallo il tabellone segnala 28-24. Cuneo esce dagli spogliatoi con una gran grinta e si porta addirittura in vantaggio: 35-37 al 30’. Il quarto periodo è una battaglia, entrambe le squadre giocano con gran grinta ed intensità; Cuneo potrebbe portare a casa la vittoria ma un 0 su 2 ai tiri liberi a 8” dalla fine manda tutti ai supplementari. Nell’over-time Serravalle domina, Cuneo invece appare meno concentrata. A fine partita Serravalle vince per 60-53 ma coach Lelli è veramente orgoglioso della prova dei suoi ragazzi.