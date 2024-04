Criteria Nazionali Giovanili: tutti i risultati degli atleti piemontesi

PRIMA GIORNATA Allo Stadio del Nuoto inizia il settore maschile ai Criteria Nazionali Giovanili : per il Piemonte una prima giornata che vale 7 medaglie ! La mattinata si apre col podio della formazione Sisport (Farfaglia, Lisi, Di Maria e Sangilles) nella Staffetta 4x100 Stile Libero, i piemontesi vincono il bronzo in 3’30’’06. Nei 100 Rana Ragazzi 2009 arriva la medaglia d’argento di Alessio Hincu (Team Dimensione Nuoto) con una prestazione da 1’03’’59. Nei 100 Rana Ragazzi 2008 è bronzo per Matteo Ongaro (Libertas Nuoto Chivasso) che conclude la sua prova in 1’02’’33. Nei 200 Misti Ragazzi 2010 sale sul podio Gabriel Rochietti (Titans) conquistando l’argento in 2’09’’61. Nei 200 Misti Cadetti Lorenzo Altini (Centro Nuoto Torino) va a conquistare il secondo gradino del podio grazie ad una prestazione da 1’56’’63. Nei 100 Dorso Ragazzi 2009 troviamo sul podio Giovanni Campo (Vo2 Nuoto Torino) che si prende la medaglia d’argento col crono di 56’’96. Nei 100 Dorso Juniores 2006 va a concludere in seconda posizione Marco Ruggiero (Centro Nuoto Torino) conquistando l’argento in 54’’46.

Tra le ottime prestazioni della giornata troviamo il settimo posto della formazione del Centro Nuoto Torino (De Angelis, Incarnato, Ruggiero, Sforza) nella staffetta 4x100 Stile Libero Juniores. Nella Staffetta Cadetti ci sono due formazioni piemontesi nella top 10: settima la Sisport (Actis Dato, Lisi, Socco, Romeo) e decimo il Centro Nuoto Torino (Peloso, Linty, Francavilla e Garino).

Nei 100 Rana Ragazzi 2010 troviamo il quarto posto di Gabriel Rochietti (Titans) e il quinto posto di Carlo Perozeni (Rari Nantes Torino). Nella classifica Juniores 2007 di questa distanza è sesto Andrea Graziano Scarcina (Vo2 Nuoto Torino). Nella classifica Juniores 2006 conclude invece in settima posizione Riccardo Rigazio (Lib Nuoto Novara). Nei 100 Rana Cadetti troviamo Lorenzo Altini (Centro Nuoto Torino) in ottava posizione.

Nei 200 Stile Libero Ragazzi 2008 si classifica al quinto posto Daniele Bianquin (Lib Nuoto Chivasso).

Nella classifica Ragazzi 2010 dei 200 Misti troviamo Leonardo Surico (Team Dimensione Nuoto) in ottava posizione. Nella classifica Ragazzi 2009 c’è Alessio Hincu (Team Dimensione Nuoto) in sesta posizione. Nella classifica Ragazzi 2008 Matteo Ongaro (Lib Nuoto Chivasso) conclude la prova in settima posizione.

Nei 200 Misti Juniores 2007 ci sono due atleti piemontesi nella top 10: al nono posto c’è Alessio De Angelis (Centro Nuoto Torino) mentre in decima posizione troviamo Lorenzo Sforza (Centro Nuoto Torino). Nella classifica Juniores 2006 arriva sesto Samuele Di Pietro (Centro Nuoto Torino). Decimo invece tra i Cadetti Massimo Francavilla (Centro Nuoto Torino).

Nei 100 Dorso ragazzi 2010 ci sono tre atleti del Piemonte nelle prime 10 posizioni: quarto Diego Sasso (Vo2 Nuoto Torino), settimo Carlo Perozeni (Rari Nantes Torino) e ottavo Leonardo Surico (Team Dimensione Nuoto). Nella classifica Ragazzi 2008 c’è Tommaso Mauro (ESL Nuoto Torino) in ottava posizione. Decimo nella classifica Juniores 2007 è l’atleta della Rari Nantes Torino Alessandro Corino. Nella classifica Juniores 2006 chiude in sesta posizione Samuele Di Pietro (Centro Nuoto Torino).

SECONDA GIORNATA

Si va a concludere allo Stadio del Nuoto di Riccione la seconda giornata del settore maschile: i piemontesi nella spedizione romagnola conquistano altre sei medaglie!

La prima medaglia piemontese è il bronzo di Leonardo Surico (Team Dimensione Nuoto) con una prestazione da 2’10’’63 nei 200 Dorso Ragazzi 2010.

Nei 50 Stile Libero Cadetti sul podio c’è Lorenzo Actis Dato (Sisport) che conquista l’argento col crono di 21’’94.

Nei 400 Misti Ragazzi 2010 sale sul terzo gradino del podio Gabriel Rochietti (Titans) concludendo la sua prova in 4’41’’93.

Nei 400 Misti Cadetti c’è Lorenzo Altini (Centro Nuoto Torino) sul podio, l’atleta piemontese conquista la medaglia d’argento in 4’10’’08.

Nei 200 Rana Ragazzi 2009 arriva il bronzo di Alessio Hincu (Team Dimensione Nuoto) con il crono di 2’18’’40.

Nei 200 Rana Ragazzi 2008 a salire sul podio c’è Luigi Giannone (ESL Nuoto Torino) che conquista la medaglia di bronzo con una prestazione da 2’16’’03.

Tra le migliori prestazioni della giornata troviamo il decimo posto di Antonio Capasso (Aquatica Torino) nei 200 Dorso Ragazzi 2010. Nella classifica Ragazzi 2009 di questa distanza troviamo la settima posizione di Giovanni Campo (Vo2 Nuoto Torino). Nella classifica Ragazzi 2008 ci sono due atleti piemontesi nella top 10: quinto Tommaso Mauro (ESL Nuoto Torino) e nono Federico Viberti (Rari Nantes Torino). Nella classifica Juniores 2006 troviamo invece il quarto posto di Marco Ruggiero (Centro Nuoto Torino) e la nona posizione di Andrea Magaldi (Rari Nantes Torino). Nella classifica Cadetti troviamo poi la decima posizione di Alessandro Gambatesa (Rari Nantes Torino).

Nei 50 Stile Libero Ragazzi 2010 c’è la sesta posizione Diego Sasso (Vo2 Nuoto Torino). Nono, nella classifica Ragazzi 2008, l’atleta della Sisport Simone Farfaglia.

Nei 400 Misti Ragazzi 2009 troviamo il quinto posto di Alessio Hincu (Team Dimensione Nuoto) e l’ottavo posto di Edoardo Barberis (Sisport). Nella classifica Juniores 2006 ci sono due atleti del Centro Nuoto Torino nelle prime dieci posizioni: troviamo Samuele Di Pietro al quinto posto e Marco Ruggiero all’ottavo. Ottava posizione anche per Massimo Francavilla (Centro Nuoto Torino) nella classifica Cadetti.

Nella Staffetta 4x200 Stile Libero Cadetti si classifica quinta la formazione della Libertas Nuoto Chivasso (Bianquin, Ongaro, Peron, Tapra). Nella classifica Juniores troviamo la nona posizione della formazione del Centro Nuoto Torino (Catanea, Sforza, Di Pietro e Scornavacche).

Nei 200 Rana Ragazzi 2010 c’è il nono posto di Gabriel Rochietti (Titans). Nella classifica Ragazzi 2008 è settimo Andrea Sangilles (Sisport). Decima posizione nella classifica Juniores 2007 per Alessio De Angelis (Centro Nuoto Torino). Nella classifica Cadetti ci sono invece due atleti piemontesi nella Top 10: quinto Lorenzo Altini (Centro Nuoto Torino) e settimo Davide Zagarolo (Centro Nuoto Torino).

Nei 100 Farfalla Ragazzi 2010 troviamo la settima posizione di Leonardo Surico (Team Dimensione Nuoto). Nella classifica Ragazzi 2008 ci sono invece Simone Farfaglia (Sisport) in quarta posizione e Alessandro Lisi (Sisport) all’ottavo posto. Nella classifica Juniores 2006 troviamo la settima posizione di Manuel Marquez Santana (Rari Nantes Torino). Nella classifica Cadetti troviamo infine il nono posto di Massimo Francavilla (Centro Nuoto Torino).

Nei 400 Stile Libero Ragazzi 2008 conclude in settima posizione Pietro Colombo (Lib Nuoto Novara). Nella classifica Juniores 2007 c’è il nono posto di Riccardo Zani (Vo2 Nuoto Torino). Nella classifica Juniores 2006 troviamo la settima posizione di Samuele Di Pietro (Centro Nuoto Torino).

TERZA GIORNATA

Cala il sipario sullo Stadio del Nuoto di Riccione, anche per il settore maschile si conclude l’avventura dei Criteria Nazionali Giovanili: i piemontesi in gara conquistano altre 3 medaglie!

La prima medaglia della giornata porta la firma di Riccardo Rigazio (Lib Nuoto Novara) che si va ad aggiudicare il metallo più prezioso nei 50 Rana Juniores 2006 col tempo di 28’’03.

Nei 100 Stile Libero Cadetti arriva il bronzo di Lorenzo Actis Dato (Sisport), il velocista piemontese conquista il terzo gradino del podio fermando il cronometro 48’’52.

Nei 1500 Stile Libero Ragazzi 2009 sale sul podio indossando la medaglia di bronzo Matteo Peron (Lib Nuoto Chivasso) grazie ad un prestazione da 16’01’’86.

Tra le migliori prestazioni della giornata troviamo la nona posizione nei 200 Farfalla Ragazzi 2010 di Leonardo Surico (Team Dimensione Nuoto). Nella classifica Juniores 2007 di questa distanza c’è Patrick Maggia (Sisport) in quinta posizione. Settimo invece nella classifica Cadetti è Massimo Francavilla (Centro Nuoto Torino).

Nei 50 Dorso Juniores 2006 ci sono due piemontesi in top 10: nono Marco Ruggiero (Centro Nuoto Torino) e decimo Andrea Magaldi (Rari Nantes Torino).

Nei 50 Rana Juniores 2007 si classifica ottavo Andrea Scarcina (Vo2 Nuoto Torino). Al nono posto invece della classifica Cadetti troviamo Francesco Toniolo (Centro Nuoto Torino).

Nei 100 Stile Libero Ragazzi 2010 troviamo il nono posto di Gabriel Rochietti (Titans) e la decima posizione di Carlo Perozeni (Rari Nantes Torino). Nella classifica Juniores 2007 c’è Lorenzo Sforza (Centro Nuoto Torino) che si piazza all’ottavo posto.

Nella classifica della staffetta 4x100 Misti Ragazzi conclude in quarta posizione la formazione Siport (Di Maria, Sangilles, Farfaglia, Lisi) mentre è ottava la formazione Libertas Nuoto Chivasso (Segatto, Sosso, Ongaro, Bianquin). Nella classifica Cadetti è quarta la formazione del Centro Nuoto Torino (Ruggiero, Zagarolo, Francavilla, Altini).

Al termine della manifestazione vengono premiate le classifiche per società: nella classifica della categoria Ragazzi noni pari merito la Libertas Nuoto Chivasso e la Sisport. Settimo posto nella classifica Juniores per il Centro Nuoto Torino mentre si classifica nono nella categoria Cadetti.