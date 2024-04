Cuneo Volley in Final Eight della DelMonte® Boy League

I cuneesi, allenati da coach Mauro Rizzo, hanno battuto le compagini del Monge Gerbaudo Savigliano e dei padroni di casa della Pool Libertas Cantù, classificandosi al secondo posto del concentramento dietro a Gamma Chimica Brugherio contro i quali Cuneo non ha avuto scampo.

«Questo grande risultato premia l'investimento fatto dal Cuneo Volley e dal presidente Costamagna che ha creduto e crede nel futuro, nella formazione dei giovani e in questo progetto sportivo. La Boy League rappresenta l'élite della pallavolo giovanile italiana under 14, è organizzata dalla Lega pallavolo serie A e riservata solo a club di serie A. La nostra squadra è il frutto di una chiara idea programmatica di questa stagione, allenata dall' ottimo Mauro Rizzo che ha condiviso e applicato le indicazioni tecniche. È stata una giornata intensa, stressante, non ci aspettavamo che i nostri ragazzi reagissero in modo così positivo, crescendo a vista d'occhio punto dopo punto, battendo Savigliano nella prima partita per 3-0, lottando bene ed in alcuni momenti ad armi pari con la fortissima squadra dei Diavoli rosa di Brugherio e battendo infine per 3-0 la squadra di casa del Cantù. Per questo torneo, a causa della mancata partecipazione di 4 giocatori che avevano una gara concomitante con la fase regionale dell'Under 15, alla nostra squadra si sono aggiunti 2 ragazzi del Parella Torino che si sono ben comportati. Sono estremamente contento di questo risultato perché il Cuneo Volley merita di tornare nell'élite della pallavolo giovanile italiana e il percorso è iniziato, siamo tra le prime otto squadre italiane. A fine maggio andremo alla Final Eight consci delle difficoltà che incontreremo, ma con la voglia di far bene» - ha dichiarato Mario Barbiero, Direttore Tecnico del settore giovanile biancoblù, che ha supervisionato il lavoro in palestra e al fianco di coach Rizzo durante il concentramento a Cantù.

L’appuntamento è quindi dal 24 al 26 maggio 2024 alla Final Eight; al momento non è noto il luogo dove si disputerà.